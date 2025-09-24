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Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске

24 сентября 2025 06:18
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Новые инициативы и совместные проекты. Формирование устойчивой системы финансового образования в Беларуси обсудили на встрече заместителя председателя правления Нацбанка с руководством Министерства образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске-2

Сейчас почти 6 тысяч школьников изучают основы финансовой грамотности на факультативной основе. В планах создание специализированной платформы на сайте «Финграмота.бай» Запланированы стажировки и практические занятия для преподавателей вузов.

Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Совместно с Национальным банком была разработана линейка учебных пособий. В первую очередь для средней школы. В настоящее время у нас осталась незаконченная линейка для 10-11,1-4 классов. И мы уверены, что в этом году, впервые в ноябре пройдет репетиция второго Национального исследования качества образования. И эксперты от Национального банка примут участие как в подготовке соответствующих заданий, так и в подготовке учителей. 

Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске-6

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Вопрос, кто будет учить, – это то, что мы в ходе встречи обсуждали. Во-первых, надо привлекать работников банковской системы, чтобы они показывали мастер-классы.

Почти 25 тысяч учащихся принимают участие в профильной олимпиаде, более 450 тысяч – в Неделе финансовой грамотности. Интерес к этому направлению постоянно растет.

# Образование в Беларуси # Образование # Андрей Иванец # Александр Егоров # Национальный банк Республики Беларусь

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