Вопросы формирования системы финансового образования обсудили в Минске

Новые инициативы и совместные проекты. Формирование устойчивой системы финансового образования в Беларуси обсудили на встрече заместителя председателя правления Нацбанка с руководством Министерства образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас почти 6 тысяч школьников изучают основы финансовой грамотности на факультативной основе. В планах создание специализированной платформы на сайте «Финграмота.бай» Запланированы стажировки и практические занятия для преподавателей вузов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Совместно с Национальным банком была разработана линейка учебных пособий. В первую очередь для средней школы. В настоящее время у нас осталась незаконченная линейка для 10-11,1-4 классов. И мы уверены, что в этом году, впервые в ноябре пройдет репетиция второго Национального исследования качества образования. И эксперты от Национального банка примут участие как в подготовке соответствующих заданий, так и в подготовке учителей.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Вопрос, кто будет учить, – это то, что мы в ходе встречи обсуждали. Во-первых, надо привлекать работников банковской системы, чтобы они показывали мастер-классы.

Почти 25 тысяч учащихся принимают участие в профильной олимпиаде, более 450 тысяч – в Неделе финансовой грамотности. Интерес к этому направлению постоянно растет.