Выйти из кабинетов, зарядиться энергией. Более 200 человек приняли участие в «Культурной лыжне»
Новости Беларуси. В здоровом теле здоровый дух. Республиканская спартакиада «Культурная лыжня» собрала работников культурной сферы из всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О нелегких спортивных испытаниях творческих лыжников и о том, где в столице оборудованы лыжероллерные трассы, расскажет наш корреспондент Карина Верховцева.
Творческих работников со всей страны в Минске собрала «Культурная лыжня». Проведение такого рода республиканской спартакиады уже стало доброй традицией. На трассу вышли 40 команд. Более 200 человек, несмотря на сильный ветер, встали на лыжи.
Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись – читайте здесь.
Карина Верховцева, корреспондент:
Здесь сразу можно прочувствовать атмосферу и в очередной раз убедиться, что работники культурной сферы – это энтузиасты, которые готовы сделать из любой ситуации праздник. И, кстати, свои нелегкие спортивные испытания они разбавляли в свойственной им оптимистичной манере: песнями, танцами и шутками.
Сотрудники театров, цирков и музеев не скрывают эмоций и рассказывают о том, как сплачивают такие встречи и дают возможность пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.
Владимир Карачевский, директор киностудии «Беларусьфильм»:
Праздник спорта, праздник здоровья, праздник возможности встретиться с коллегами в очередной раз в неформальной обстановке. Ну и вместе с тем, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому возможность выйти нам всем из кабинетов, ну и зарядиться позитивными эмоциями.
Наталья Кураш, председатель профсоюзного комитета Большого театра Беларуси:
Здесь, на лыжне, представляем наш театр. Атмосфера прекрасная, надо же переключаться. Понимаете, когда человек переключается, тем более видишь здесь столько друзей, столько знакомых, прекрасная атмосфера, солнышко выглянуло, конечно, это здорово. Задел и на выходные дни, и на следующую рабочую неделю.
Семья, где без творчества не получится. Глава семейства Александр работает в музыкальном колледже. Наталья же музицирует в столичной школе. С ними и два сына, которые активно включаются в процесс как музыкальных, так и спортивных инициатив.
Карина Верховцева:
Расскажите, как у вас сегодняшние эмоции? Почему решили приехать поучаствовать?
Наталья Калина:
Я приехала поддержать мужа. День замечательный, эстафета культуры, а мы с мужем – работники культуры, поэтому это дело святое. День, конечно, очень контрастный, но я думаю, все будет хорошо.