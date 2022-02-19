Выйти из кабинетов, зарядиться энергией. Более 200 человек приняли участие в «Культурной лыжне»

О нелегких спортивных испытаниях творческих лыжников и о том, где в столице оборудованы лыжероллерные трассы, расскажет наш корреспондент Карина Верховцева.

Новости Беларуси. В здоровом теле здоровый дух. Республиканская спартакиада «Культурная лыжня» собрала работников культурной сферы из всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись – читайте здесь .

Творческих работников со всей страны в Минске собрала «Культурная лыжня». Проведение такого рода республиканской спартакиады уже стало доброй традицией. На трассу вышли 40 команд. Более 200 человек, несмотря на сильный ветер, встали на лыжи.

Карина Верховцева, корреспондент: Здесь сразу можно прочувствовать атмосферу и в очередной раз убедиться, что работники культурной сферы – это энтузиасты, которые готовы сделать из любой ситуации праздник. И, кстати, свои нелегкие спортивные испытания они разбавляли в свойственной им оптимистичной манере: песнями, танцами и шутками.

Сотрудники театров, цирков и музеев не скрывают эмоций и рассказывают о том, как сплачивают такие встречи и дают возможность пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.

Владимир Карачевский, директор киностудии «Беларусьфильм»: Праздник спорта, праздник здоровья, праздник возможности встретиться с коллегами в очередной раз в неформальной обстановке. Ну и вместе с тем, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому возможность выйти нам всем из кабинетов, ну и зарядиться позитивными эмоциями.

Наталья Кураш, председатель профсоюзного комитета Большого театра Беларуси:

Здесь, на лыжне, представляем наш театр. Атмосфера прекрасная, надо же переключаться. Понимаете, когда человек переключается, тем более видишь здесь столько друзей, столько знакомых, прекрасная атмосфера, солнышко выглянуло, конечно, это здорово. Задел и на выходные дни, и на следующую рабочую неделю.

Семья, где без творчества не получится. Глава семейства Александр работает в музыкальном колледже. Наталья же музицирует в столичной школе. С ними и два сына, которые активно включаются в процесс как музыкальных, так и спортивных инициатив.

Карина Верховцева:

Расскажите, как у вас сегодняшние эмоции? Почему решили приехать поучаствовать?