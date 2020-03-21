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Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

21 марта 2020 16:33
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Новости Беларуси. Вернуть людей на родину. Это тема, особое внимание которой уделялось и на совещании у Президента сегодня, 21 марта, и несколько дней назад, когда Александр Лукашенко ставил задачу вернуть наших соотечественников в страну.

Речь о белорусах, которые сейчас находятся в некоторых азиатских государствах и которых не пускали на рейсы, организованные российскими авиакомпаниями.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран-1

Наши главные союзники почему-то тянули с решением. Переговоры шли буквально в круглосуточном режиме. И вот, к счастью, долгожданный результат: сегодня к концу дня российская сторона заявила, что белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран. В Федеральном агентстве воздушного транспорта заверили, что препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси быть не должно. Эту же информацию подтвердили и в российской дипмиссии в Минске. Причем решение касается всех граждан СНГ.

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран-4

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран-6

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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