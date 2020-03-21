Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

Новости Беларуси. Вернуть людей на родину. Это тема, особое внимание которой уделялось и на совещании у Президента сегодня, 21 марта, и несколько дней назад, когда Александр Лукашенко ставил задачу вернуть наших соотечественников в страну.

Речь о белорусах, которые сейчас находятся в некоторых азиатских государствах и которых не пускали на рейсы, организованные российскими авиакомпаниями.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа