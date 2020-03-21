Минжилкомхоз: беспрецедентный документ позволяет собственнику увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства

Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Не надо забывать и о социальной направленности той политики государства, которую оно ведёт. В том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это, в первую очередь, повышение тарифов не более чем на 5$ каждый год, это ряд решений, которые позволяют обеспечить надёжность жилищного фонда. В частности, в этом году вступил в силу указ об энергоэффективности жилых домов. Это, по сути, беспрецедентный такой нормативный документ, который позволяет потребителю, собственнику жилья увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства.

Государство готово предоставить, мало того, что рассрочку на 10 или 15 лет, в зависимости от льготных условий, так ещё на первоначальной стадии полностью оплатить все работы, то есть работы по проектированию, по выполнению работ, а уже в последующем предъявить счёт собственнику. Это, действительно, такая важная новелла.

К сожалению, ещё пока не получила такого серьёзного распространения. Насколько я знаю, там 6 домов уже изъявили желание, в принципе, воспользоваться этой возможностью. Далее, наверное, социальная направленность выражается в точечной поддержке малообеспеченных граждан. Это система безналичных жилищных субсидий. Справочно если сказать, за 2019 год оказана поддержка в размере полутора миллиона рублей. Причём большинство этой суммы – по-моему, 1,4 миллиона оказано выявительным принципом. То есть гражданину, вообще, нет никакой необходимости куда-либо обращаться. Всё делает за него программное обеспечение и частично специалисты.