Прямой эфир

Минжилкомхоз: беспрецедентный документ позволяет собственнику увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства

21 марта 2020 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

 Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Не надо забывать и о социальной направленности той политики государства, которую оно ведёт. В том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это, в первую очередь, повышение тарифов не более чем на 5$ каждый год, это ряд решений, которые позволяют обеспечить надёжность жилищного фонда. В частности, в этом году вступил в силу указ об энергоэффективности жилых домов. Это, по сути, беспрецедентный такой нормативный документ, который позволяет потребителю, собственнику жилья увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства.

Государство готово предоставить, мало того, что рассрочку на 10 или 15 лет, в зависимости от льготных условий, так ещё на первоначальной стадии полностью оплатить все работы, то есть работы по проектированию, по выполнению работ, а уже в последующем предъявить счёт собственнику. Это, действительно, такая важная новелла.

К сожалению, ещё пока не получила такого серьёзного распространения. Насколько я знаю, там 6 домов уже изъявили желание, в принципе, воспользоваться этой возможностью. Далее, наверное, социальная направленность выражается в точечной поддержке малообеспеченных граждан. Это система безналичных жилищных субсидий. Справочно если сказать, за 2019 год оказана поддержка в размере полутора миллиона рублей. Причём большинство этой суммы – по-моему, 1,4 миллиона оказано выявительным принципом. То есть гражданину, вообще, нет никакой необходимости куда-либо обращаться. Всё делает за него программное обеспечение и частично специалисты.

Минжилкомхоз: беспрецедентный документ позволяет собственнику увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства-1

Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Вот здесь можно снять шляпу, потому что в тех странах, о которых я хорошо говорил, собственник жилого помещения не может обратиться за субсидиями. Чиновник сразу посмотрит в компьютер и скажет: у тебя есть квартира, дача, автомобиль. Продай – погаси задолженность. По-другому никак. И только когда у тебя ничего нет, ты стал арендатором, и ты принесёшь справку, что у тебя нет доходов, тогда ты можешь рассчитывать на погашение части жилищно-коммунальных услуг. Вот здесь мы впереди планеты всей, да.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Геннадий Каленов # Геннадий Акстилович

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран
21 марта 2020 16:33

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»
21 марта 2020 16:31

Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»

Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска
21 марта 2020 16:21

Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска