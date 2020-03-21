Врач Алейникова: «Мы читаем об этих посадках, о коррупциях. Это не даёт позитива нашей профессии»

Врач высказала мнение в программе «В людях».

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Посмотрите, какие иногда в средствах массовой информации публикуются факты. Ведь, стараются, в основном, привести какие-то негативные стороны. Они не говорят о позитиве. Ваша передача стоит, наверное, несколько в стороне от этого. А так, по большому счёту, мы читаем об этих посадках, о коррупциях, обо всём этом. Это не даёт, скажем, позитива нашей профессии. И сейчас стало работать значительно труднее.

И когда люди приходят, они уже настроены против. Они уже считают, что мы все – коррупционеры, потому что очень часто мы слышим: «Правильно, пока вам взятку не дашь, вы ничего делать не будете!» Понимаете, это абсолютно не так. И медицину при нашей зарплате, я не хочу сказать, что у нас совсем маленькая зарплата – люди многие получают значительно меньше, но это не огромные деньги.

Но всё равно конкурс в медицинский институт остаётся очень большой. И, в основном, в медицину, конечно, идут правильные люди. Те, которые, действительно, хотят лечить, хотят помогать, хотят развиваться в этом отношении.