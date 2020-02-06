Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: У працэсе перапісу насельництва пытанне аб тым, плануеце лі нараджаць другога, і трэцяга дзяцей, задавалі толькі жанчынам. То есць акцэнтавалі, што гэта толькі жаночая справа, і толькі, па-моему, да 49 гадоў. Так?

Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент: У нас всё перекладывается на женщин. Роль мужчины, всё-таки… Зарубежные страны показали, есть доклады у них, что те страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, даже физическом уходе – помыть, покормить, там суммарный коэффициент рождаемости лучше.

Анастасия Боброва:

Да, это активный детородный возраст. Конечно, мужчина может хотеть пять детей, но, всё-таки, женщина способна эти планы реализовать.

Игорь Марзалюк:

У тым і справа, што вельмі часта мужчына хоча ад каханай жанчыны яшчэ другога і трэцяга, но яна катэгарычна ўпіраецца. Вось што тут рабіць? Якая роль можа быць мужчыны ў гэтым працэсе?

«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост

Анастасия Боброва:

Хотеть – это не значит принимать участие. Всё-таки, женщина в этом всём вовлечена. И она понимает, какие это расходы и своего здоровья, и опять же, требования к женщине и к ребёнку возрастают. Каждый день возрастают. То есть женщина у нас должна и работать, и рожать, и за мужчиной ухаживать.