Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:
У нас всё перекладывается на женщин. Роль мужчины, всё-таки… Зарубежные страны показали, есть доклады у них, что те страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, даже физическом уходе – помыть, покормить, там суммарный коэффициент рождаемости лучше.
Гайдукевич о том, как повысить рождаемость: «Заниматься экономикой и любить женщин. Больше любви – больше детей»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
У працэсе перапісу насельництва пытанне аб тым, плануеце лі нараджаць другога, і трэцяга дзяцей, задавалі толькі жанчынам. То есць акцэнтавалі, што гэта толькі жаночая справа, і толькі, па-моему, да 49 гадоў. Так?