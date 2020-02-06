Ожившие произведения Короткевича, новинки издательств, встречи с авторами. Как прошёл второй день Минской книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. День авторов проходит на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в тренде у книголюбов. Это самый продаваемый белорусский автор. 6 февраля не только звучали со сцены его произведения, но и были презентованы новые редакции переводов на русский язык.

К слову, Россия в качестве почетного гостя в этом году привезла новинки более чем 80 издательств. По традиции форум насыщен встречами с авторами. Так, сегодня акцент на научную литературу. Например, свою книгу о мифах и реалиях из истории БССР представит историк Игорь Марзалюк.

Ну а будущее книгоиздания обсуждали на межуданродном симпозиуме литераторы из 23 стран.