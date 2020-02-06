Ожившие произведения Короткевича, новинки издательств, встречи с авторами. Как прошёл второй день Минской книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. День авторов проходит на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День авторов проходит на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в тренде у книголюбов. Это самый продаваемый белорусский автор. 6 февраля не только звучали со сцены его произведения, но и были презентованы новые редакции переводов на русский язык.
К слову, Россия в качестве почетного гостя в этом году привезла новинки более чем 80 издательств. По традиции форум насыщен встречами с авторами. Так, сегодня акцент на научную литературу. Например, свою книгу о мифах и реалиях из истории БССР представит историк Игорь Марзалюк.
Ну а будущее книгоиздания обсуждали на межуданродном симпозиуме литераторы из 23 стран.
Николай Черкашин, писатель (Россия):
Это праздник души. Столько книг уникальных, о которых ты даже не подозревал, а они оказывается есть на этом свете. Это очень важно: взять такую книгу, полистать, а еще лучше приобрести. Это пополняет творческий багаж, расширяет кругозор.
7 февраля на выставке день будет посвящен белорусской литературе. Состоятся презентации книжных новинок – от кулинарных –о кухне наполеоновских времен – до исторических – о Богуславе Радзивиле.