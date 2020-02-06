Минчане смогут оплачивать проезд в маршрутке при помощи смартфона

Новости Беларуси. Оплату проезда с помощью смартфона планируют внедрить в городских маршрутках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возможность нововведения подтвердили на предприятии «Столичный транспорт и связь». Сейчас прорабатывается безналичный вариант оплаты, который будет удобен как для пассажиров, так и для владельцев маршруток.

В ближайшее время эту тему обсудят вместе с перевозчиками и разработчиками, чтобы рассмотреть технические и юридические аспекты, соответствие законодательству. Предполагается, что за основу будет взят пилотный проект, который запустили ещё год назад в Бресте.