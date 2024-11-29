Правда ли, что члены Белорусского союза женщин называют друг друга подругами? Ответила Наталья Крупская

О роли женщины в общественной жизни Беларуси и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Правда ли, что члены Белорусского союза женщин между собой называют друг друга подругами?