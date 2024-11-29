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Правда ли, что члены Белорусского союза женщин называют друг друга подругами? Ответила Наталья Крупская

29 ноября 2024 15:00
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О роли женщины в общественной жизни Беларуси и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Правда ли, что члены Белорусского союза женщин между собой называют друг друга подругами?

Правда ли, что члены Белорусского союза женщин называют друг друга подругами? Ответила Наталья Крупская-2

Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов:
Абсолютная правда. И это было настолько приятно. Могу сказать о своих впечатлениях. Тогда, когда впервые к нам обратилась, у нас, естественно, существуют группы в мессенджерах, которыми мы успешно пользуемся, где и поздравляем друг друга, где рассказываем о каких-то результатах, где приглашаем друг друга на мероприятия… И когда к нам обратилась председатель нашего общественного объединения Ленинского района Белорусского союза женщин, это было настолько приятно, и я помню свою эмоцию, которую я ощутила, когда обращаются подруги. То есть это немножечко сокращает вот эту дистанцию, и члены нашего общества понимают, что мы здесь едины. У нас общие цели, у нас общие идеи, у нас общие результаты. Это тоже очень отрадно. Да, действительно, Белорусский союз женщин – это общество подруг, единомышленниц, которые работают на один общий результат.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # ОО «Белорусский союз женщин» # Наталья Надольская

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