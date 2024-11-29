Объём производства мяса индейки превысит 10 тыс. тонн за 2024-й

Быть с собственным хлебом – в самом широком смысле слова – значит быть по-настоящему независимым. Эту истину снова и снова подтверждает стагнация экономики в Европе. И это та истина, которую мы, белорусы, поняли еще в самом начале нашего суверенного пути. На языке экономики это называется «продовольственная безопасность».

И в этом смысле мы сегодня вооружены на «все сто». Белорусский национальный каравай в этом году, несмотря на капризы погоды, завесил на 10 миллионов тонн. А наши продукты питания – серьезная доля белорусского экспорта. На рынке молочных продуктов Беларусь авторитетный игрок. По многим товарным позициям мы на мировом «пьедестале». Как и стараемся не отставать от трендов в выпуске мясных деликатесов. Производство мяса индейки – один из таких трендов для отечественного АПК. По итогам года – этого продукта получат около 10 тысяч тонн, что в три раза больше, чем пару лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Климко, заместитель управляющего по переработке и качеству производственной площадки по выращиванию индейки ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Сейчас мы работаем в одну смену, но приближаемся уже к тому, чтобы запуститься в две смены. Потому что потребительский спрос такой, что за 8 часов мы уже не успеваем. У нас переходящего мяса нет. Вся наша индейка разделывается как в сыром виде, так и в готовой продукции не залеживается на полках складов.

Государство поддерживает таких производителей. Они могут рассчитывать на специальный льготный кредит. Для включения в программу «Один район – один проект» предложен еще один, подобный тому, что успешно реализован в Копыльском районе.