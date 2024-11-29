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Роль женщины в общественной жизни Беларуси велика. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

29 ноября 2024 14:56
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О роли женщины в общественной жизни Беларуси и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как вы считаете, что сегодня требуется от деловой женщины, которая хочет не только руководить, но и выполнять запрос общества на заботу и на справедливость?

Роль женщины в общественной жизни Беларуси велика. Большой разговор с депутатом Мингорсовета -2

Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов:
Женщины идут в ногу со временем, настоящая женщина должна быть многогранной личностью, которая должна развивать себя не только внутри своей семьи, но и за ее пределами. Чем больше женщина развивается, тем больших результатов она достигает в обществе.

Наталья Надольская:
Что делать тем, кто не лидер по натуре, но тоже хочет внести вклад в развитие общества? Есть таким женщинам место в союзе или все должны быть активистками?

Наталья Крупская:
Нет, ни в коем случае. У нас есть разные женщины, у нас есть женщины, которые предпочитают оставаться в тени, но при этом они осуществляют очень большой кусок работы, потому что наши мероприятия требуют какого-то художественного оформления, какого-то творческого воплощения. Всегда собирается команда, вот среди как раз-таки членов этой команды, когда осуществляется мероприятие, обязательно находятся те люди, которые рисуют очень хорошо, которые озвучивают мероприятия очень хорошо, которые ищут, может быть, даже репертуар для каких-то мероприятий. И над этим тоже работают женщины.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # Наталья Надольская # ОО «Белорусский союз женщин»

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