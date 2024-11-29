Роль женщины в общественной жизни Беларуси велика. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Как вы считаете, что сегодня требуется от деловой женщины, которая хочет не только руководить, но и выполнять запрос общества на заботу и на справедливость?

Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов:

Женщины идут в ногу со временем, настоящая женщина должна быть многогранной личностью, которая должна развивать себя не только внутри своей семьи, но и за ее пределами. Чем больше женщина развивается, тем больших результатов она достигает в обществе.

Наталья Надольская:

Что делать тем, кто не лидер по натуре, но тоже хочет внести вклад в развитие общества? Есть таким женщинам место в союзе или все должны быть активистками?

Наталья Крупская:

Нет, ни в коем случае. У нас есть разные женщины, у нас есть женщины, которые предпочитают оставаться в тени, но при этом они осуществляют очень большой кусок работы, потому что наши мероприятия требуют какого-то художественного оформления, какого-то творческого воплощения. Всегда собирается команда, вот среди как раз-таки членов этой команды, когда осуществляется мероприятие, обязательно находятся те люди, которые рисуют очень хорошо, которые озвучивают мероприятия очень хорошо, которые ищут, может быть, даже репертуар для каких-то мероприятий. И над этим тоже работают женщины.