Илья Бегун: «Нет понимания того, насколько процессы госстроительства, госуправления сложные и долгие»
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Проблема заключается в том, что более молодое поколение не видело ни разу протестной политики, которая была бы нормальная, системная оппозиционная. Привыкли к тому, что если ты не согласен чем-то с властью, что ты можешь делать? Только идти гулять на улицу – последние 27 лет вариантов не существовало вообще. Получается, что сегодня берут бело-красно-белый флаг, выходят и заявляют, что не ликвидировали последствия. А задаться вопросом, сколько времени это занимает, сколько государство туда уже вбахало денег…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Просчитать, что такое период полураспада.
Илья Бегун:
Хотя в школе это, по-моему, в 7-м классе проходят. Нет понимания того, насколько процессы госстроительства, госуправления сложные и долгие. Нам в организации до сих пор задают вопросы: как с амнистией вам сегодня это удалось? Закон – разработать, принять, продвинуть чтение и так далее. То же самое и здесь: многие инициативы имеют свой регуляторный принцип – надо какую-то вещь согласовать, выделить бюджет, а он тоже не резиновый.
Вадим Боровик, политолог:
Более того, всегда от критики проще всего. Легко ничего не делать – критиковать, ходить, гулять. Но вы посмотрите, ведь они спекулируют на всех жизненно важных аспектах. Любой аспект, который можно в политическую плоскость. Как они помогают чернобыльцам, призывая к санкциям против Беларуси, останавливая предприятия?
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