Илья Бегун: «Нет понимания того, насколько процессы госстроительства, госуправления сложные и долгие»

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Проблема заключается в том, что более молодое поколение не видело ни разу протестной политики, которая была бы нормальная, системная оппозиционная. Привыкли к тому, что если ты не согласен чем-то с властью, что ты можешь делать? Только идти гулять на улицу – последние 27 лет вариантов не существовало вообще. Получается, что сегодня берут бело-красно-белый флаг, выходят и заявляют, что не ликвидировали последствия. А задаться вопросом, сколько времени это занимает, сколько государство туда уже вбахало денег…