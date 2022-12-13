Первое задание для новобранцев – на Немане возведут понтонную переправу

Новости Беларуси. Из Гродно выдвинулась колонна военной техники понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады Западного оперативного командирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные совершили марш в Лидский район, где на участке реки Неман возведут понтонную переправу. Заранее оперативно выехала разведгруппа, которая оценила местность и ширину водной преграды. Исходя из этого, было рассчитано, сколько понтонных звеньев потребуется для возведения военного моста. Основной личный состав батальона уже не раз показывал мастерство наладки наплавных сооружений – в ноябре военнослужащие оборудовали в самом Гродно мостовую переправу через Неман на период капитального ремонта одного из городских мостов. А вот для новобранцев осеннего призыва это будет их первое серьезное задание.

Марек Русакевич, заместитель командира взвода понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:

Служу уже полтора года, мост возводил не один раз, готов на все 100 %, то есть не впервой. И считаю, что личный состав справится на все 100 %.

Дмитрий Дрозд, командир понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:

На разных участках норматив немножко разный. Но, если считать укомплектованность силами и средствами на 100 %, то мост длиной 227 метров мы оборудуем в течение получаса. Но сейчас, вы видите, погодные условия немножко тяжеловатые, поэтому норматив можно увеличить на полтора-два раза. Это не нами придумано. Думаю, что за часа два задачу выполним.