ВНС без «свадебных генералов». Есть ли там место обычным людям и как работает закон третей – поговорили с БСЖ и депутатом

Новости Беларуси. Партии не будут петь в унисон, но должны придерживаться единого мотива – основных принципов внутренней и внешней политики. А в условиях боевых действий в соседней стране, неопределенности в мире, отсутствия системы какой-либо коллективной безопасности с НАТО все перечисленные шаги по форматированию политического поля неизбежны и разумны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор о Всебелорусском народном собрании продолжим с экспертами. У нас в студии депутат Палаты представителей Марина Ленчевская и председатель общественной организации «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская.

Ольга Коршун, СТВ:

Марина Александровна, Ольга Александровна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Конечно, мы обсудим ВНС. И первый вопрос, Марина Александровна, наверное, вам. Прошло общественное обсуждение законопроекта о ВНС. Люди высказывали свои мнения, предложения. Подытожив, мы поняли, что многие волновались, кто же будет в составе ВНС. Люди волновались, что это превратится в какое-то собрание чиновников, руководителей, а им такого не хотелось. Президент предостерег от этого наших законотворцев, чтобы все мнения были учтены. Чтобы в ВНС попали представители народа, трудовых коллективов. Сегодня у нас соблюдается закон третей, когда мы формируем ВНС, это все в Конституции отражено. То есть треть – гражданское общество, треть – депутаты разных уровней, треть – это представители по должности. Совет министров, к примеру, чтобы было понятно. Вот такой подход будет соответствовать и требованию Президента, и запросу от людей, кто должен быть в ВНС?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно. Я считаю, что такой баланс интересов будет соблюден. И, действительно, на Всебелорусском народном собрании будут представлены все слои населения. Но давайте посмотрим: депутаты – кто это? Это представители народа, их избирает народ. Иногда депутатов делегирует трудовой коллектив. И те или иные депутаты представляют интересы того или иного коллектива – гражданское общество. Сегодня будут избираться делегатами представители разных общественных объединений, конструктивно настроенных. Ольга Коршун:

Вот, кто входит в общественные объединения, обычные люди. Марина Ленчевская:

Да, Белорусский союз женщин. Там и представители здравоохранения, и образования, и сельской местности, и рабочих коллективов. Ни в коем случаем делегаты Всебелорусского народного собрания не будут формироваться, как было опасение в нашем обществе, из одних начальников. Ольга Коршун:

Мне кажется, что люди боялись, что там будут начальники, исходя из этой статьи «Люди по должности». Это же как раз исполнительная законодательная ветвь власти.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Я с вами немножко поспорю. Давайте в нашей стране не будет отделять начальников и руководителей от народа. Все-таки у нас уникальная система, когда представители в руководстве, даже в самых верхних ветвях власти, – это представители народа. Поэтому Президент говорил немного не об этом. Он говорил, что нужно избежать забюрократизированности этого органа, потому что это тот орган, который должен представлять баланс интересов и состоять из тех людей, которые в определенный момент должны будут принять судьбоносные решения для всего в целом народа и государства. Поэтому очень важен качественный состав, поэтому люди должны быть такие, которые способны брать на себя ответственность. Ольга Коршун:

И потом рассказать, донести. Ольга Шпилевская:

Конечно. Не просто: я хочу, а быть лидером, за мной должны идти люди, вот тогда я могу быть удостоен чести быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Если я не лидер на месте, а просто тот, кто захотел, – какое решение я могу принять? Ольга Коршун:

Ольга Александровна, давайте с вами про представителей гражданского общества, так как вы возглавляете Белорусский союз женщин. Более 140 тысяч человек входят в союз. Сегодня общественные объединения, численность которых превышает 100 тысяч человек, и будут входить в то самое гражданское общество, которое мы сейчас хотим сформировать. Это достаточно высокий такой ценз, как вы считаете, почему выбрали такой высокий проходной балл?

Ольга Шпилевская:

Опять-таки, это мера ответственности. Мы относимся к этому органу не просто, что собираются какие-то люди и принимают какие-то решения. Принимаются судьбоносные решения, поэтому там не должно быть случайных людей, которым не доверяет в общем, целом широкая общественность. Плюс общественные организации, которые работают, которые больше 100 тысяч, которые себя закрепили на протяжении долго времени, у них есть своя гражданская позиция, они представляют действительно широкие слои населения, интересы народа, поэтому, безусловно, и выбор должен быть конкретный. Мы должны понимать, что это должно быть крупнейшее общественное объединение. Ольга Коршун:

Если такая большая поддержка, это значит, как говорил Президент, эти объединения неискусственно созданы, идут от жизни, запрос общества. Ольга Шпилевская:

Во-первых, неискусственно созданы, а во-вторых, мы постоянно растем. Ольга Коршун:

Марина Александровна, вы же тоже член Белорусского союза женщин? Марина Ленчевская:

Да, конечно, активный.

Ольга Коршун:

Исходя из сегодняшних веяний в нашем политическом поле, стали ли какие-то организации, которые раньше были аполитичны, где не было тех же ячеек БСЖ, принимать вас с распростертыми объятиями, проситься? Таким образом интересы этих организаций будут представлены, потому что люди тоже волновались, что будут не представлены интересы бизнеса или самозанятых. Ольга Шпилевская:

Можно я Марину Александровну чуть опережу? Я работаю не так давно, даже за этот короткий промежуток времени организаций, которые просят прийти, чтобы рассказать о Белорусском союзе женщин подробно, очень много. Я скажу, что в средствах массовой информации появились ячейки БСЖ. Этого раньше не было, а сейчас они есть. Что касается сферы негосударственной: полтысячи ячеек Белорусского союза женщин – это негосударственные организации. Это сфера бизнеса, сфера индивидуальных предпринимателей. Марина Ленчевская:

Я хотела отметить, что именно женщины-предприниматели стали создавать свои первичные организации. Я знаю в Могилевской области, в Витебской области, где раньше не было. Женщины стали объединяться в первичные организации, женщины-предприниматели. И это тоже важно. Мне, даже зная, что я активный член Белорусского союза женщин, просто много случайных людей в социальных сетях задают вопрос: как стать членом БСЖ? И это здорово. Действительно все активизировались. Ольга Коршун:

Это говорит о том, что и закон о политических партиях, и о гражданском обществе немного оживит наше политическое поле. Возможно, мы где-то спали, где-то не интересовались политикой. Сегодня у нас появились дополнительные аргументы, чтобы включиться, интересоваться.

Ольга Шпилевская:

Это разбудит нашу ответственность к принятию решений, поэтому это тоже немаловажно. Ольга Коршун:

Давайте вернемся к функционалу. Мы уже поняли, что в ВНС должны быть компетентные люди, требовал это и глава государства в ходе последнего совещания. И как он сказал: не свадебные генералы. Мы понимаем, из чего такие высокие требования. Функционал, те вопросы, которые будут решаться на Всебелорусском народном собрании, носят для Беларуси судьбоносный характер. Действительно, они тоже закреплены в Конституции. Там и признание легитимности выборов, и даже исходя и решений ВНС, мы можем отправлять куда-то миротворческий контингент. Разные действительно решения. У меня такой вопрос: не страшно ли было законодателям отдавать на откуп народа, обычных людей решение таких важнейших задач? Марина Ленчевская:

Все правильно, цель Всебелорусского народного собрания – принять важные стратегические решения. Вы их уже обозначили: это и программа социально-экономического развития, и концепция национальной безопасности, и военная доктрина, внешняя и внутренняя политика. Самое главное, чтобы все эти решения были направлены на то, чтобы обеспечить незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и, конечно же, согласие в обществе. Это самое главное. Действительно, когда мы обсуждали закон о Всебелорусском народном собрании, позиционируя, что ВНС является таким органом с исключительными полномочиями, у людей был вопрос: как же, неужели сегодня ВНС может вмешиваться во все сферы жизни? Поэтому мы в законе прописываем, что только стратегические решения. Все остальные рядовые, бытовые решения будут принимать, как и прежде, в этом поле будут работать представители исполнительной, законодательной, судебной власти. Ольга Коршун:

Спрашивать мы все равно будем с чиновников. Марина Ленчевская:

Конечно, конечно.

Ольга Шпилевская:

Здесь не нужно забывать, Президент обратил внимание на такой момент, особую функцию Всебелорусского народного собрания. Так, как было раньше, не будет. Страну в покое не оставят. Наша страна – страна для народа. Действительно, в этой стране решения принимает народ. Но когда пытаются раскачать общество внутри, 2020 год, с которым мы столкнулись, это показал. Были вмешательства извне, то есть были какие-то внутренние силы, но тем не менее было вмешательство извне, Президент правильно отметил, что идет смена поколений. На сломе, смене поколений как раз таки раскачивание общества происходит быстрее всего. И когда, не дай бог, будет внутренний конфликт, значит должен быть этот народный орган, в котором сам народ примет решение, не извне нам его принесут. Ольга Коршун:

ВНС – это стабилизатор нашего общества. Ольга Шпилевская:

Эта одна из функций, которые мы дополнительно добавляем во Всебелорусское народное собрание. Ольга Коршун:

Хочу сказать, что в 1996 году, когда первое собралось Всебелорусское народное собрание, мы тоже, страна чувствовала вот это политическое столкновение. И ВНС последнее слово оставило за собой.

Марина Ленчевская:

И поэтому, когда в законе прописываются принципы деятельности, в том числе мы говорим, что Всебелорусское народное собрание отвечает за преемственность государственной политики. Что это такое? Нельзя ничего менять сразу, революционным путем, просто взять и все перечеркнуть. Да, общество может меняться, страна может меняться, экономика может меняться. Но нужно идти по конструктивному эволюционному пути. Вспомним развал Советского Союза. Ведь тогда на референдуме практически большинство граждан Советского Союза проголосовали за то, чтобы государство сохранилось, просто некоторые политики, послушав кого-то внутри или извне, они приняли решение, и Союз развалился. Ольга Шпилевская:

Как правило, все революции делает маленькая кучка, меньшинство. Марина Ленчевская:

Именно Всебелорусское народное собрание не должно допустить, чтобы страна полетела в пропасть.