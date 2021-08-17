Алёна Родовская: «Вы работаете не для смены режима или проведения идей в свою жизнь, вы работаете журналистами»

Новости Беларуси. Авторское мнение. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет о проблемах региональных СМИ. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Почему региональные редакции такие скромные, подумала я, когда уже в конце «Большого разговора» лично сам Президент обратился к девушке из регионов. Тогда вскочила американская шустрая журналистка, и одна из важных тем, которая осталась без внимания, – это вопросы развития и проблемы региональных СМИ. Их никто не задал и наказ не был получен. А жаль. Глава государства уделяет особое внимание региональным СМИ. Он много ездит по стране, общается с людьми, и его всегда сопровождают журналисты, в том числе и местные. Конечно, он с ними тоже общается.

«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы Алена Родовская:

Мнение людей для него является главным индикатором работы руководителей местных органов власти. Президент обратил на это внимание недавно. Региональная журналистика – это свое поле и это преимущество. Мы должны людям рисовать картину реальности своего региона. Хочешь убедить меня в чем-то? Покажи мне пример, расскажи историю. В моей голове все сложилось, я все понял, спасибо. Кого из журналистов мы знаем из регионов? Только тех, кто активен в соцсетях.

Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакции газеты «Бабруйскае жыццё»:

Наверное, одной из самых важных задач для региональной журналистики на сегодня является ее цифровизация. То есть это переход и дополнение классической журналистики – газета, телевидение, радио – интернет-журналистикой. То есть это более активное и агрессивное продвижение себя в соцсетях.

Алена Родовская:

Сразу же после встречи в Овальном зале Женя Пустовой попросил написать меня комментарий, мол, «ты же работала и знаешь всю проблему региональной журналистики изнутри». Я сказала, что главные проблемы – это отсутствие критических новостей, материалов и нежелание некоторых чиновников давать комментарии и выступать публично. После выборов запрос от общества стал политическим, надо было рассказывать и объяснять. Все, кто это поняли и переформатировались, сделали правильно, но потеряли практически всех рекламодателей. И это еще не самое страшное. Повестку перехватили Telegram-каналы. Думаю, в каждом городе появились так называемые онлайн, которые сочно поливали грязью всех и вся. А госСМИ? Зачем обращать на этих несчастных внимание, ну недостойны они этого – все это было. Что мы получили в итоге? Любая тема, попадающая под статус резонансной, мгновенно была раскручена в негативном ключе. Не мы стали формировать повестку, а они.

Алена Родовская:

А с другой стороны, эта ситуация оказалась и полезной для нас в том, что появился небольшой, но все же шанс переубедить чиновников говорить, и мы просто обязаны реагировать. В соцсетях, если ты молчишь, значит, за тебя скажут другие. Министр информации Владимир Перцов так и сказал – когда региональные медиа становятся связующим звеном между властью и народом, вот тогда дело сдвинется с мертвой точки. Приехать на место, опросить и показать в дальнейшем, как эту проблему будут решать городские власти.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы должны все знать, мы должны предупреждать и адекватно реагировать. Ничего сложного и проблемного нет, если будет какая-то проблема поднята. Корреспондент, редактор выедет на место с представителем районного исполнительного комитета, покажет эту проблему, покажет, как она решается. Или по крайней мере представитель власти расскажет, что там в третьем, в четвертом квартале деньги на решение этой проблемы будут выделены.

Алена Родовская:

У главредов была и еще одна важная задача – удержать коллектив редакции, чтобы те со страху не сбежали из-за этого буллинга и травли. Тоже было. Действительно, журналистика в нашей стране стала опасной профессией: легко нажить множество врагов. И к этому в регионах относятся болезненно, там привыкли жить мирно и дружно. Что такое медиа сегодня? Это вопрос-ловушка. Нет никакого определения, что такое медиа, но есть свое представление новой реальности. Выборы прошлого года навсегда изменили нас. Да, основа та же: журналистика – все то, что несет в себе информацию. Но еще важна и активность, которую мы проявляем. Если ты ничего не пишешь в соцсетях, то тебя нет – это все понимают и все чувствуют. Уровень участия, понимаете?