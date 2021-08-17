Эпидемиолог о коронавирусе: скоро начинается учебный год. Мы ожидаем подъём заболеваемости в сентябре-октябре

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ Алина Дронина, замдиректора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, и Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Юлия Бешанова, СТВ:

Пока белорусские ученые работают над вакциной, чем сегодня можно привиться, какие у нас вакцины есть? В Беларуси две дозы прививки получили около 13 % населения. Это недостаточные темпы вакцинации

Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Стоит, наверное, сказать, что в Республике Беларусь вакцинация началась более-менее такая массовая, масштабная где-то с середины весны этого года. За это время, по данным на 13 августа, у нас полностью привиты, то есть получили две дозы прививки, порядка 13 % населения нашей страны. Юлия Бешанова:

Если сравнивать в масштабах других государств, это много, мало? Вероника Высоцкая:

Это недостаточные темпы вакцинации, конечно, и объяснений этому есть очень много, и объективного, и субъективного характера. Задача сейчас стоит максимально быстро вакцинировать максимально возможное количество людей. И для этого условия созданы, вакцинация у нас проводится практически во всех организациях здравоохранения амбулаторного типа, в поликлиниках. Помимо этого организованы практически во всех областных городах выездные пункты вакцинации, стационарные в торговых центрах, на ледовых аренах. Поэтому, в принципе, сейчас у нас любой гражданин, который желает сделать прививку, может это сделать без препятствий. Для вакцинации в настоящее время основная вакцина, которой мы пользуемся, это «Гам-КОВИД-Вак», может быть, более известна как «Спутник V». Вакцина российского производства, но финальный (производственный) этап производится на РУП «Белмедпрепараты». Что такое эффект кокона и получится ли отсидеться дома, не прививаясь от коронавируса? Юлия Бешанова:

Этого препарата хватает? До конца августа – начала сентября мы ожидаем достаточно большую поставку вакцины производства «Синофарм» Вероника Высоцкая:

Да, в настоящее время этой вакцины достаточно для проведения как первого, так и второго этапа вакцинации. Помимо этого на нашем рынке присутствует вакцина китайского производства концерна «Синофарм» – инактивированная вакцина. Технологическая платформа производства отличается от вакцины «Спутник V». Сейчас она в несколько ограниченном количестве и используется для завершения уже начатого курса вакцинации тех, кто делал первую прививку вакциной производства концерна «Синофарм». Но до конца августа – начала сентября мы ожидаем достаточно большую поставку данной вакцины, поэтому, я думаю, спрос населения на данный препарат будет удовлетворен в полном масштабе.

Юлия Бешанова:

Давайте объясним, что хорошо и что плохо, к чему нужно быть готовым? Чтобы люди понимали, что происходит с организмом. После прививки реакции наблюдаются. Это закономерно, так должно быть Вероника Высоцкая:

Течение поствакцинального периода как такового, то есть с момента как сделали прививку, находится под наблюдением врачей. И каждый человек, который у нас делает профилактическую прививку, не исключение и вакцинация против COVID-19, он предупрежден о том, что если у него будут возникать какие-либо симптомы (как правило, врач готовит человека, чтобы он знал, на что обратить внимание в своем состоянии), он может и должен обратиться к врачу либо ничего не делать, так как это нормальная реакция, которая может быть в поствакцинальном периоде. И этот мониторинг проводится в том числе и в нашей стране со всеми привитыми. То, что мы по предварительным результатам еще очень короткого периода вакцинации, но можем уже сказать, что да, реакции наблюдаются. И это закономерно, и это не значит, что это хорошо или плохо. Так должно быть. И, как правило, это показывает и наша практика, реакции общего и местного характера если и возникают, то проходят без каких-либо лечебных вмешательств в течение первых трех суток после профилактической прививки. На что чаще всего жалуются привитые? Возможно повышение температуры тела, возможно какое-то даже лихорадочное состояние с ознобом, с болью в мышцах, с головной болью. Либо могут быть реакции местного характера, то есть припухлость, болезненность, покраснение в месте инъекции. Повторюсь, что в подавляющем количестве это нормально, это проходит без вмешательства медиков. Помимо этого, наш мониторинг зарегистрировал отдельные случаи реакции аллергического характера, причем это и после вакцины российского производства, и после вакцины производства КНР. Они были зафиксированы у лиц, у которых уже имелся аллергологический анамнез. При этом даже это является закономерным. Своевременно оказана медицинская помощь, и все прошло достаточно хорошо у этих пациентов. Юлия Бешанова:

Один из главных вопросов – зачем мне делать прививку? Я не заболею коронавирусом? Вероника Высоцкая:

Самое основное, для чего делается прививка, – это предупредить тяжелое течение заболевания, развитие осложнений и неблагоприятный исход этого заболевания. И взвесив риски вакцинации и риски заболеть, понятно, что на несколько порядков вакцинация более безопасна, чем перенесенное заболевание.

Юлия Бешанова:

Сейчас наверняка больше всего привитых медиков, потому что это люди, которые больше всего осознают опасность, которую несет в себе этот вирус. Кому еще с точки зрения врачей, медиков необходимо получить эту вакцину в ускоренные сроки? Сейчас сентябрь, многие возвращаются в города после отпусков. Кому необходимо? Скоро начинается учебный год. Мы ожидаем подъем заболеваемости в сентябре-октябре Вероника Высоцкая:

Очень хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к нашим гражданам, потому что действительно целенаправленно на первом этапе вакцинации мы прививали тех, кто наиболее часто в силу своих профессиональных особенностей контактирует с большим количеством людей. Соответственно, и он может стать, заболев, источником для большого количества, и в то же время он сам подвергается воздействию вирусов от большого количества людей. Да, действительно, медицинские работники у нас сейчас полностью привиты – порядка 75 % работающих. Мы не остановились, продолжаем работать, медики продолжают вакцинироваться. Помимо этого, у нас достаточно хорошие результаты по вакцинации лиц, которые работают в так называемых закрытых учреждениях, то есть это дома-интернаты, школы закрытого типа, а также лица, которые проживают в таких учреждениях, они привиты у нас более чем на 91 %. Это и была первая задача, которая ставилась Всемирной организацией здравоохранения. Те, кто должен сейчас обратить внимание на вакцинацию, если он еще этого не сделал, – это педагогические работники, наши учителя. Совсем скоро начинается учебный год, и, конечно, мы ожидаем закономерный подъем заболеваемости, потому что будут формироваться коллективы, встречи людей, мероприятия. Мы ожидаем подъем заболеваемости в сентябре-октябре, поэтому сейчас есть время, когда педагоги могут решить вопрос собственной защиты и защиты своих близких, потому что они могут принести вирус домой. Наши пожилые родственники – это та группа риска, которая крайне остро реагирует на вирусы и, к сожалению, переносит заболевание очень тяжело. «Специфическая защита у нас только одна – это профилактическая прививка» Помимо этого, сейчас делается акцент также на вакцинации лиц 60+ и лиц, которые имеют любую хроническую патологию. Наличие хронического заболевания – это не противопоказание к вакцинации, это момент, когда вы с врачом должны определить, когда вам можно сделать прививку, обязательно задуматься о способе защиты. А специфическая защита у нас только одна – это профилактическая прививка. Юлия Бешанова:

Как люди старшего возраста переносят эту вакцину? Ведь очень часто пугает – «у меня патологическое заболевание, возраст 60+, я не буду делать, потому что проще закрыться в квартире и, условно говоря, не выходить».

Наш опыт и опыт других стран не показывает, что старшее поколение особенно переносит вакцинацию Вероника Высоцкая:

Отсидеться, наверное, не получится всем таким образом. Это крайне сложно, и прошлый год показал, что это не очень хорошо влияет даже на наше психическое состояние. Ни наша практика, ни практика соседних стран, где применяются вакцины, с которыми работаем мы, не показывает, что более старшее поколение особенно переносит вакцинацию. Нет, мы не можем сказать, что есть какие-то дисбалансы по реакциям. «Вакцинация против гриппа во всем мире остается, она никуда не уходит» Вероника Высоцкая:

В случае наслоения, когда два вируса встречаются, тяжесть заболевания соответствующая. Именно здесь надо говорить о неблагоприятном исходе – он очень высокий. Поэтому вакцинация против гриппа во всем мире остается, она никуда не уходит. Сейчас страны вырабатывают для себя тактику вакцинации. У нас состоялось в Министерстве здравоохранения заседание экспертного совета по иммунизации, и наиболее приемлемый сценарий, который вероятнее всего будет реализован на территории нашей страны по поводу вакцинации и против COVID-19, и против гриппа состоит в том, что если человеку надо сделать две прививки, то есть он не привит еще от коронавируса, то на первом месте, приоритет – вакцинация от коронавирусной инфекции. Этот человек должен получить две прививки, как по схеме, от коронавирусной инфекции, и через четыре недели после завершения курса вакцинации он спокойно делает себе одну прививку против гриппа именно в предэпидемический сезон, и считает себя защищенным, так оно и есть, и от коронавируса, и от гриппа. Такая тактика, вероятнее всего, будет использоваться. Начнем, скорее всего, вакцинацию от гриппа именно с тех лиц, которые уже привиты против COVID, которых уже можно вакцинировать против гриппа, и, конечно же, это дети. Здесь вакцинация детей с 6 месяцев до 18 лет включительно будет осуществляться по максимуму. Юлия Бешанова:

Президент сказал о том, что вакцинация не должна быть принудительной. Как же достучаться до людей? Мы сегодня столько привели аргументов за то, чтобы все-таки сделать эту прививку, получить вакцину. Как же достучаться до каждого человека, чтобы повысить 13%-ный порог, что нужно сделать еще, чтобы люди пришли к вам? Вероника Высоцкая:

Люди идут, люди продолжают идти вакцинироваться. Юлия Бешанова:

Чтобы «отвалились» вот эти антипрививочники, которые рассказывают сказки.