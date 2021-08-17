«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа

Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили медицинские учреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это врачи общей практики, профильные специалисты, интерны, а также медработники со средним специальным образованием.

Анн а Куртасов а, корреспондент: Всего в Несвижской районной больнице около тысячи сотрудников. Только в 2021 году сюда на работу пришли 24 молодых специалиста. Есть как врачи общей практики, так и профильные. Пополнение поможет улучшить обслуживание пациентов.

После окончания медицинского университета Екатерина Скачко вернулась в родной Несвиж. О профессии врача мечтала с детства и точно знала, на кого будет учиться. Сейчас работает офтальмологом в центральной больнице.

Екатерина Скачко, врач-офтальмолог Несвижской центральной районной больницы:

Выбрала офтальмологию, потому что других вариантов я не рассматривала. Для меня это единственная подходящая именно для меня профессия. Нагрузка оптимальная, стараюсь все успевать.

Хороший коллектив, отзывчивые пациенты и интересная работа. График расписан по часам. Утром профосмотры, выписка назначений и рецептов, после обеда – консультации в стационарах. Освоиться на новом месте в первые дни помогали коллеги.