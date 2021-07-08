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Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной

08 июля 2021 16:15
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Новости Беларуси. Служба в армии и престиж профессии военного. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает на тему. Авторское мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной-1

Алена Родовская:
Многие говорят, что сейчас парни не приспособлены к жизни, молоток в руках не держали. Ну, а что уж говорить про службу в армии? Переобразованная нация, сказал Николай Карпенков. По делу сказал.

Раньше службу в армии не надо было рекламировать. Четкая установка – это твой долг и почетная обязанность. Многие из тех, кто служил в 70-80-е, говорят, что годы службы не казались чем-то запредельно ужасным. Надо – значит, надо.

Потом пришли иные времена, 90-е, о которых лучше не вспоминать. Когда мы стали строить свое суверенное государство, начали с самых базовых вещей, восстанавливали систему элементарных социальных гарантий. И ситуация начала меняться.

Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной-4

– В армии стали служить год, а не два;

– Гораздо больше призывников служат недалеко от дома, и увеличено число встреч с родными;

– Разрешены теперь мобильные телефоны, интернет;

– Удобная и красивая форма;

– Почти ушло такое позорное явление как дедовщина.

Алена Родовская:
Юрий Караев, кстати, выходец из спецназа. Именно ему в заслуги приписывают борьбу с неуставными отношениями, той самой дедовщиной. Во внутренних войсках МВД ее попросту нет.

– Становится все больше женщин;

– Почти половина рядового состава – контрактники.

Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной-7

Алена Родовская:
Из мира простых наблюдений. Чтобы мальчик вырос мужчиной, ему надо тяжелая отцовская рука в детстве, физический труд и устав в юности. А если он вырос в TikTok и ходит со стаканчиком со смузи в руках, только в армии его научат разговаривать со взрослыми и убирать за собой кровать.

Легендарная воинская часть 3214. Попасть сюда служить мечтают многие молодые люди, и завтра тут откроется военно-патриотический лагерь «Доблесть». Хотите пострелять, научиться что-то делать – у вас есть такой шанс. 9 дней мальчишки от 8 до 16 лет будут изучать начальную военную, строевую подготовку. А еще разбор автоматов, «Зарница», топография и тактика действий. Это всегда интересно. Настоящая солдатская жизнь.

Что это даст? Какие они приобретут полезные навыки, независимо от возраста? Все просто. Это самостоятельность, мужественность и аккуратность – качества, которые, кроме как в армии, получить больше негде.

Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной-10

Алена Родовская:
В самом деле – на кого равняться современной молодежи, чтобы из повинности служба в армии стала привилегией?

Нужны лидеры, свои лица героев, на кого будут равняться дети и подростки и с кого брать пример. И их имена уже на слуху – Виктор Хренин, Иван Курбаков, Николай Карпенков, Юрий Караев, Иван Тертель, Дмитрий Балаба и Александр Лукашенко, наш Главнокомандующий. Вглядитесь – люди в форме, которые не допустили столкновений, люди, которые продолжают охранять наш покой и суверенитет страны. Не просят признания своих заслуг, но, тем не менее, заслуживают этого признания от нас, от вас, кому надо идти служить, и от тех, кто еще вырастет. Не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Родовская # Виктор Хренин # Иван Курбаков # Николай Карпенков # Юрий Караев # Иван Тертель # Дмитрий Балаба # Александр Лукашенко # Фотофакт

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