Алёна Родовская об армии: не повинность, а высокая привилегия стать настоящим мужчиной

Новости Беларуси. Служба в армии и престиж профессии военного. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает на тему. Авторское мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Многие говорят, что сейчас парни не приспособлены к жизни, молоток в руках не держали. Ну, а что уж говорить про службу в армии? Переобразованная нация, сказал Николай Карпенков. По делу сказал. Раньше службу в армии не надо было рекламировать. Четкая установка – это твой долг и почетная обязанность. Многие из тех, кто служил в 70-80-е, говорят, что годы службы не казались чем-то запредельно ужасным. Надо – значит, надо. Потом пришли иные времена, 90-е, о которых лучше не вспоминать. Когда мы стали строить свое суверенное государство, начали с самых базовых вещей, восстанавливали систему элементарных социальных гарантий. И ситуация начала меняться.

– В армии стали служить год, а не два; – Гораздо больше призывников служат недалеко от дома, и увеличено число встреч с родными; – Разрешены теперь мобильные телефоны, интернет; – Удобная и красивая форма; – Почти ушло такое позорное явление как дедовщина. Алена Родовская:

Юрий Караев, кстати, выходец из спецназа. Именно ему в заслуги приписывают борьбу с неуставными отношениями, той самой дедовщиной. Во внутренних войсках МВД ее попросту нет. – Становится все больше женщин; – Почти половина рядового состава – контрактники.

Алена Родовская:

Из мира простых наблюдений. Чтобы мальчик вырос мужчиной, ему надо тяжелая отцовская рука в детстве, физический труд и устав в юности. А если он вырос в TikTok и ходит со стаканчиком со смузи в руках, только в армии его научат разговаривать со взрослыми и убирать за собой кровать. Легендарная воинская часть 3214. Попасть сюда служить мечтают многие молодые люди, и завтра тут откроется военно-патриотический лагерь «Доблесть». Хотите пострелять, научиться что-то делать – у вас есть такой шанс. 9 дней мальчишки от 8 до 16 лет будут изучать начальную военную, строевую подготовку. А еще разбор автоматов, «Зарница», топография и тактика действий. Это всегда интересно. Настоящая солдатская жизнь. Что это даст? Какие они приобретут полезные навыки, независимо от возраста? Все просто. Это самостоятельность, мужественность и аккуратность – качества, которые, кроме как в армии, получить больше негде.