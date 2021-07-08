«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

Новости Беларуси. Земельные отношения, членские взносы и вопросы управления. Работу садоводческих товариществ и условия их существования обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты поддерживают разработку изменений в проект указа. В заседании круглого стола участвовали парламентарии, представители Администрации Президента, а также руководство ведомств и крупных садоводческих товариществ столицы и регионов. Совершенствование законодательства назрело уже давно.

8 июля рассматривали вопросы перевода садовых домиков в жилые дома. Заинтересованность отдельных товариществ – быть частью населенных пунктов и выход из членства, так называемое индивидуальное садоводство. Возможным оно будет при обязательном возмещении затрат в участии в общем имуществе товарищества.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Министерство экономики выступило с инициативой в проекте указа, который был размещен на общественном обсуждении. Проект указа вызвал много вопросов, много заинтересованности граждан к нашим инициативам, к нашим новшествам. Я скажу, что у нас почти 5000 садовых товариществ и около 400 тысяч владельцев участков.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Сегодня мы хотим этими новациями дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садовых товариществ. Потому что в дальнейшем те поверхностные изменения, которые мы пытаемся, в том числе в нормативных документах о деятельности садовых товариществ решить, не решат коренные вопросы. Мы знаем сегодня, что достаточно много проблемных вопросов. Пласт вопросов и в проведении собраний, и в членских взносах, и в управлении садовыми товариществами. Эти все моменты мы будем стараться в конечном итоге отрегулировать в последующих нормативных документах.