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«Мы никому не угрожаем, но свой дом, землю никому не отдадим». В Минской области прошли учения по территориальной обороне

08 июля 2021 15:15
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Новости Беларуси. Учения по территориальной обороне под руководством председателя Миноблисполкома Александра Турчина прошли в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем приняли участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов центрального региона. Учения плановые, проходят ежегодно и состоят из практических и теоретических занятий.

«Мы никому не угрожаем, но свой дом, землю никому не отдадим». В Минской области прошли учения по территориальной обороне-1

Участники прошли обучение по формированию и применению подразделений территориальных войск региона. Отработали правила использования техники, которая состоит на вооружении. Были получены практические навыки в действиях с оружием и в стрельбе. 

«Мы никому не угрожаем, но свой дом, землю никому не отдадим». В Минской области прошли учения по территориальной обороне-4

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:
Территориальная оборона – это составляющая часть обороны государства. Мы никому не угрожаем, но свой дом, свою землю никому не отдадим. В территориальной обороне те люди, которые живут на своей земле, и они будут защищать свою землю, дом, семью и свою республику в случае необходимости.

«Мы никому не угрожаем, но свой дом, землю никому не отдадим». В Минской области прошли учения по территориальной обороне-7

В 2020 году территориальные учения проходили в Клецком районе, а в 2022-м будут организованы в пристоличье.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Тарабеш # Александр Турчин # Фотофакт

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