«Мы никому не угрожаем, но свой дом, землю никому не отдадим». В Минской области прошли учения по территориальной обороне

Новости Беларуси. Учения по территориальной обороне под руководством председателя Миноблисполкома Александра Турчина прошли в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем приняли участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов центрального региона. Учения плановые, проходят ежегодно и состоят из практических и теоретических занятий.

Участники прошли обучение по формированию и применению подразделений территориальных войск региона. Отработали правила использования техники, которая состоит на вооружении. Были получены практические навыки в действиях с оружием и в стрельбе.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Территориальная оборона – это составляющая часть обороны государства. Мы никому не угрожаем, но свой дом, свою землю никому не отдадим. В территориальной обороне те люди, которые живут на своей земле, и они будут защищать свою землю, дом, семью и свою республику в случае необходимости.