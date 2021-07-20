Алёна Родовская о независимых СМИ: «Мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стёрли»

Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская:

Независимых журналистов поздравляю с окончанием лета. Подарки будут от наших законодателей – уже осенью в Парламенте наши депутаты обсудят закон об иноагентах.

Алена Родовская:

Поводом для размышления послужил пост Александра Шпаковского, который в своем Telegram-канале опубликовал справку с суммами авторских гонораров одного независимого журналиста. Суммы впечатлили – 137 тысяч долларов в год, если суммировать – это где-то 11 тысяч долларов в месяц. А давайте вспомним про деньги TUT.BY. Вы не подозревали, что все эти СМИ, которые пытаются убедить белорусов, что Александр Лукашенко – это зло, другие призывают выходить на митинги и протесты, третьи сливают данные в сеть и откровенно занимаются травлей, финансирует госдеп? Теперь знаете. Как представитель СМИ, я прекрасно понимаю, что Америка всегда читала миру нотации о свободе слова. Главная их цель – продвижение своих ценностей. Интересно, они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом или противником? Они ежедневно заняты лишь одним делом – вещая на нашем родном языке, постоянно убеждают белорусов в том, что, свергнув власть, Европа нам поможет, Америка нам поможет, и они построят то будущее, которое Беларусь заслуживает. Алена Родовская:

Вспомним лето прошлого года. Портал TUT.BY. Они тоже долго и упорно убеждали в своей объективности и независимости, что мол журналист обязан присутствовать на событии, если оно происходит, его дело – осветить происходящее и проинформировать общественность. Как они писали?

Алена Родовская:

Заголовок от 14 августа 2021 года – «Они избивают наших детей, внуков». Или еще один – «Смерть Романа Бондаренко, дело журналистки TUT.BY». А в Сети прекрасные были опубликованы инструкции – «Что точно не нужно делать до, во время и после митинга?» Почему это манипуляция? Потому что у читателя не возникнет сомнения, что на митинг идти не надо. Такие заголовки вносят в сознание мысль – все идут, это дело решенное, а то, что можно не пойти, даже не обсуждается, так что и ты иди. Все эти заголовки лично у меня вызывали сожаление, я верила в то, что каждому читателю такая манипуляция будет хорошо видна. Но я ошибалась. Она далеко не каждому видна. После ареста Протасевича я бы предложила все новости подобных СМИ начинать со слова «кажется». Алена Родовская:

Почему этой проблемой не занимается государство, задали вопрос депутаты. Посмотрели на Россию, там закон о СМИ-иноагентах еще 9 лет назад приняли. Беларусь как раз готовится сделать очередной важный шаг на этом пути. Олег Гайдукевич вчера в ток-шоу « По существу » очень правильно выразился. Депутат: мы должны сделать так, чтобы в белорусской политике не осталось ни цента зарубежных денег Этот статус означает как минимум гигантские штрафы, а иногда и уголовную ответственность. Что мы увидели? Как только признали иностранным агентом, они тут же бросаются его закрывать. А зачем? Ну пусть будет вот этот «иностранный агент». Ведь главное же – свобода и независимость. Разве это не так? Оказывается не так. Главное – это деньги.