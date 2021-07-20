Алёна Родовская о независимых СМИ: «Мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стёрли»
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Независимых журналистов поздравляю с окончанием лета. Подарки будут от наших законодателей – уже осенью в Парламенте наши депутаты обсудят закон об иноагентах.
Алена Родовская:
Поводом для размышления послужил пост Александра Шпаковского, который в своем Telegram-канале опубликовал справку с суммами авторских гонораров одного независимого журналиста. Суммы впечатлили – 137 тысяч долларов в год, если суммировать – это где-то 11 тысяч долларов в месяц. А давайте вспомним про деньги TUT.BY. Вы не подозревали, что все эти СМИ, которые пытаются убедить белорусов, что Александр Лукашенко – это зло, другие призывают выходить на митинги и протесты, третьи сливают данные в сеть и откровенно занимаются травлей, финансирует госдеп? Теперь знаете.
Как представитель СМИ, я прекрасно понимаю, что Америка всегда читала миру нотации о свободе слова. Главная их цель – продвижение своих ценностей. Интересно, они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом или противником? Они ежедневно заняты лишь одним делом – вещая на нашем родном языке, постоянно убеждают белорусов в том, что, свергнув власть, Европа нам поможет, Америка нам поможет, и они построят то будущее, которое Беларусь заслуживает.
Алена Родовская:
Вспомним лето прошлого года. Портал TUT.BY. Они тоже долго и упорно убеждали в своей объективности и независимости, что мол журналист обязан присутствовать на событии, если оно происходит, его дело – осветить происходящее и проинформировать общественность. Как они писали?
Алена Родовская:
Заголовок от 14 августа 2021 года – «Они избивают наших детей, внуков». Или еще один – «Смерть Романа Бондаренко, дело журналистки TUT.BY». А в Сети прекрасные были опубликованы инструкции – «Что точно не нужно делать до, во время и после митинга?» Почему это манипуляция? Потому что у читателя не возникнет сомнения, что на митинг идти не надо. Такие заголовки вносят в сознание мысль – все идут, это дело решенное, а то, что можно не пойти, даже не обсуждается, так что и ты иди.
Все эти заголовки лично у меня вызывали сожаление, я верила в то, что каждому читателю такая манипуляция будет хорошо видна. Но я ошибалась. Она далеко не каждому видна. После ареста Протасевича я бы предложила все новости подобных СМИ начинать со слова «кажется».
Алена Родовская:
Почему этой проблемой не занимается государство, задали вопрос депутаты. Посмотрели на Россию, там закон о СМИ-иноагентах еще 9 лет назад приняли. Беларусь как раз готовится сделать очередной важный шаг на этом пути. Олег Гайдукевич вчера в ток-шоу «По существу» очень правильно выразился.
Депутат: мы должны сделать так, чтобы в белорусской политике не осталось ни цента зарубежных денег
Этот статус означает как минимум гигантские штрафы, а иногда и уголовную ответственность. Что мы увидели? Как только признали иностранным агентом, они тут же бросаются его закрывать. А зачем? Ну пусть будет вот этот «иностранный агент». Ведь главное же – свобода и независимость. Разве это не так? Оказывается не так. Главное – это деньги.
Алена Родовская:
А как только появляется штамп «иностранный агент», деньги спонсоров куда-то улетают. И остаются свободные и независимые журналисты без денег. А без денег они не могут – вся свобода и независимость, оказывается, связана у них именно с деньгами. И поэтому они решают закрыть юридическое лицо, чтобы открыть новое юридическое лицо, которое будет не менее независимым, не менее свободным. Так, значит, все-таки дело в деньгах. Мы об этом подозревали.
В связи с этим у меня к ним простой вопрос: нравится ли вам, когда с вами воюют вашими же методами? Хотя нет, какое там вашими, да мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стерли. К сожалению, а может, к радости, вам этого не дано.