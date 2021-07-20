В каких местах лучше не собирать ягоды и где их проверить на радиацию?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Лето – сплошное витаминное удовольствие. Как собрать лесную корзину с пользой? Узнаем у экспертов.

Покупатели:

Клубника, голубика, черника – весь комплект ягод. Летом поднять иммунитет. Помыли и кушаем, ничего не надо, никаких примочек. Лучше белорусские, чем зарубежные. Лучше свежие, но если перетертые, замораживаю с сахаром.

Кладезь клетчатки и минералов. Если не подвергать ягоды термической обработке, можно получить суточную норму витамина С. Натуральное лакомство идеально подходит для смузи и молочных десертов. Не упустите возможность укрепить организм.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Темно-синие ягоды содержат большое количество ликопина, лютеина, зеаксантина – это такие вещества, которые участвуют в кровоснабжении сетчатки глаза, тем самым улучшают обменные процессы. Если брать малину, она обладает отхаркивающим, потовыделяющим действием, очень хорошо в сезон простуд ее принимать. Но есть один очень важный нюанс: людям, которые имеют нарушения в обменных процессах, какие-то заболевания (например, подагра) принимать эти ягоды следует с осторожностью, потому что они могут спровоцировать образование камней, если это мочекаменная болезнь.

Если раньше урожай брали ведрами, сейчас покупают литр-половину. Выросло новое поколение, которое вареньям-компотам предпочитает натурпродукт. Марина Науменко, продавец:

В этом году ягоды мало. Черника в цене будет, потому что когда была весна, она вроде была и теплая, но в то же время дожди шли, и местами только черника есть. В основном, молодежь любит чернику. Бабушки преклонного возраста хотят черную смородину.

На лесных дарах есть свидетельство качества, что они собраны на экологически чистой территории. Такой пропуск к торговле должен быть у каждого продавца. Не доверяйте «полянам» у метро и переходов. Верьте прилавкам в магазинах и на рынках. Там все проходит через лабораторию. Эксперты быстро «раскусят» лукошки на Цезий-137. 600 секунд – и радиометр выдает результат. Если выше 185 Бк/кг, ягоды утилизируются и не идут в продажу.

Светлана Шитик, ветврач лаборатории ветсанэкспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции:

Этим летом была не выпущена только одна ягода – это был Столбцовский район. Любой человек может прийти в любую лабораторию любого рынка и проверить ягоду. Само радиологическое исследование бесплатное, но человек оплачивает услуги лаборатории – 4 рубля 50 копеек. Приносят ягоду, желательно не менее 1-1,5 килограмма. Если утром сдал, то после обеда может получить свой результат.

Удостовериться в безопасности можно в центрах гигиены и эпидемиологии, а на территориях, пострадавших от ЧАЭС, – в лесхозах. К тому же на сайтах есть раздел «Радиационный контроль», где все карты открыты. Не поленитесь узнать, какие тропы лучше обойти стороной. Но сразу скажем, зоны радиоактивного загрязнения составляют 15 % от всего зеленого фонда.

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:

На территории Минской области – это у нас Першайское пятно, Ивенецкое лесничество, на территории Березинского лесхоза есть несколько лесничеств, Старобинское. Это не значит, что вся территория загрязнена, но тем не менее есть лесхозы, где 100 % загрязнений: и Хойникский лесхоз, и Наровлянский, и Ветковский, и Чечерский спецлесхоз. На территории Могилевской области – это Краснопольский лесхоз, большая часть Чериковского лесхоза – там действительно сбор не рекомендован, но и на территориях этих лесхозов есть плотности загрязнения до 5 Кюри, до 2 Кюри – там можно собирать. Проверять надо.