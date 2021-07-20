Фестиваль национальных культур впервые примет Минск. Он пройдёт в День города

Новости Беларуси. Впервые Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Минске. В 2021 году форум организуют во время празднования 11 сентября Дня города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Минске. В 2021 году форум организуют во время празднования 11 сентября Дня города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В фестивале примут участие представители 29 национальностей. Гости познакомятся с национальными ремеслами, кухней, песнями, танцами, покажут на фестивале выставочные, игровые, спортивные проекты. Программа мероприятий разрабатывается.