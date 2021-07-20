Замена крыши, окон, утепление фасада. Сколько стоит подготовить школу к новому учебному году?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается активная подготовка к новому учебному году. Особое внимание ремонту школ. В 2021 году в центральном регионе планируется обновить более 300 учебных заведений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Березинском районе обновление ожидают более 20 учреждений образования. Например, в Погостском учебно-педагогическом комплексе проводят капитальный ремонт, его начали в мае. Здесь полностью обновят кровлю, утеплят фасад, заменят окна. Также переделают крыльцо, входные двери, установят подъемник.

Во дворе благоустроят территорию. Детский сад – средняя школа рассчитаны на 160 детей. Завершить ремонт планируют к середине августа.

Михаил Марковский, директор Погостского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа: На данный момент идет укладка полностью нового пола второго этажа. Как только она будет закончена, вся школа внутри будет полностью перекрашена. 70 % всех работ уже выполнены. Деньги, немногим более 700 тысяч рублей, были выделены Банком развития.

Масштабные работы проводят не только в районе, но и в городе. В Березинской гимназии обновляют столовую, учебные кабинеты и коридоры. Два этажа уже полностью готовы. Кроме того, в планах благоустроить территорию гимназии. В 2021 году учреждение примет 430 школьников – это больше, чем в прошлом.

Виталий Дудко, директор Березинской гимназии:

Мебель мы обновили в прошлом учебном году, получили 70 комплектов ученической мебели. В этом году мы ожидаем специализированный класс по биологии.

Березинский лесхоз оказал очень существенную материальную помощь нашему учреждению образования. Нам подарен современный, очень мощный принтер.

Завершить подготовку школ к учебному году планируют до 5 августа. В Березино организованы и школьные базары. Приобрести необходимые товары можно в четырех торговых точках.