Контроль самоизоляции. Как проводится проверка и насколько она эффективна?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Алена Сырова, СТВ:

Контроль со стороны милиции, силовых ведомств – насколько положительно он влияет, имеет ли эффект? И нет ли отторжения у граждан? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Знакомые прилетают, говорят: вот, «я прилетел три дня назад, меня ни разу не проверяли, я, наверное, не буду». Как этот контроль осуществляется?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Контроль этот есть, он проводится органами внутренних дел по обращению к нам органов санитарного надзора. К нам обратились – мы оказываем помощь, чтобы при этом контроле все требования соблюдения общественного порядка были выполнены, чтобы не было ни оскорбленных, ни пострадавших, условно говоря. Поэтому мы, естественно, по всем обращениям, запросам оказываем всевозможную помощь. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Я хочу дополнить. Мы сегодня говорим: контроль со стороны органов правопорядка, центра гигиены, врачей. А когда мы будем говорить о самоконтроле? Мы опять перекладываем на плечи кого-то, но не говорим о том, что я сам должен на это смотреть. Алена Сырова:

В 2020 году сами. Никто же не обязывал носить маски, носили. Что приключилось, почему перестали?

Дмитрий Шевцов:

Ничего. Психология. Есть сила возбуждения. Когда она достигает какого-то плато, все расслабляются. Здесь ничего страшного нет с точки зрения психологии. Мы привыкли жить в COVID. Лето нас расслабило. В маске жарко, заболеваемость низкая, погода хорошая. Время для вакцинации было хорошее. Мы ездили в отпуск. В 2020 году же не пускали, а в этом нам уже разрешили, мы катались туда-сюда. Когда летом 10-15 тысяч возвращаются, сколько милиции должно быть? Да их физически не хватит, если просто отслеживать: проверился он, соблюдает или не соблюдает. Мы должны говорить о самоконтроле, о самоуважении. Для нас, медиков, это уже наболевшее. Когда люди, которые мне сегодня говорят, что «я не заболею, я здоров, пусть прививаются все кто угодно, я этому не верю», и придумывают кучу страшных вещей. А потом через какое-то время родственники, родители или, наоборот, дети звонят и говорят: «Спасите ради Бога, скажите, что надо купить, мы готовы купить ЭКМО-аппарат, все что угодно». Я иногда уже говорю: надо купить две вещи – мозг и здравый смысл. Где были раньше, когда я лично не одного человека предупреждал, что придет время, когда возрастет риск заболевания. Рано или поздно непривитый все равно заболеет. Не в этом году, не в прошлом, так через два года. Он все равно заболеет. Но как он выйдет из этой ситуации, никто не знает. Алена Сырова:

Инга Витальевна, почему не работают аргументы? Может быть не те люди их озвучивают? Какой еще может быть вариант?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Хорошо было сказано о самоконтроле. Кирилл Казаков:

У меня есть знакомые, у которых мама болела, и она после первой болезни не вакцинировалась. Заболела во вторую волну и попала на ИВЛ. После этого девочка сама пошла и сделала себе вакцину. Первая волна ее не научила ничему. Алена Сырова:

Сейчас говорят о том, что должны активно рекламировать вакцинацию, соблюдение масочного режима какие-то популярные, видные люди, авторитетные. До этого говорили практически все. Но все равно не доходит. Инга Сечко:

Есть исторические факты. Если говорить о самоконтроле, то он может осуществляться на основании знаний, если есть мозги, и здравого смысла. Для знаний необходима информация. Какую информацию получают люди? Это либо сарафанное радио, либо в интернете, а интернет плохому не научит, ведь народ сейчас воспринимает интернет как научную библиотеку.