Она – известная спортсменка, он – заслуженный артист Беларуси. Владимир Провалинский о своей семье

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Я заметила, что вас до сих пор вдохновляет спорт.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Я заметила, что вас до сих пор вдохновляет спорт.
Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:
У меня еще и лирических много песен хороших.
Ольга Коршун:
Мало кто из артистов, из певцов может спеть на такую тему. Это же не любовь, где понятно, что чувства, полет и все остальное. Поэтому я на это обратила внимание. Мы еще поговорим и о других аспектах вашего творчества, просто это ваша уникальная особенность. Например, про предстоящую Олимпиаду пели.
Владимир Провалинский:
Да, «Олимпиада наша впереди». Лученок написал на слова Брусникова.
Ольга Коршун:
Это удивительно, не каждый может этим похвастаться.
Владимир Провалинский:
«Олимпиада наша впереди», хорошая песня. Она, к сожалению, не пошла, когда была. Ее же можно было ставить на любом концерте раньше.
Ольга Коршун:
И на любую Олимпиаду.
Владимир Провалинский:
Не только на Олимпиаду, неплохая песня. Я считаю, что Лученок выдающийся композитор, что о нем говорить, это легенда наша.
Ольга Коршун:
И про бокс у вас есть песня.
Владимир Провалинский:
И про бокс есть. Коновалов написал слова, а Зарицкий написал музыку, очень талантливые. У меня с Зарицким много песен.
Ольга Коршун:
Ваша жена известная спортсменка, олимпийская чемпионка Янина Корольчик.
Владимир Провалинский:
Она чемпионка Олимпийских игр и чемпионка мира.
Ольга Коршун:
Она спортсменка, вы тоже связаны со спортом. Вы ей песни посвящали?
Владимир Провалинский:
Есть песня «Янина». Кстати, хорошая песня, Кузьминых написала.
Ольга Коршун:
Специально для вас?
Владимир Провалинский:
Да. Она написала эту песню. Неплохая песня.
Ольга Коршун:
Как дома уживаются две личности: творческая и спортивная?
Владимир Провалинский:
Так и уживаются, распределяем, что-то делаем совместно, помогаем, воспитываем. Я мусор выношу, посуду мою, глажу белье, себе рубашки. Помогаю, чем могу. У меня руки, что ли, отвалятся?
Ольга Коршун:
А по темпераменту?
Владимир Провалинский:
Одинаковые. Она более сдержанная, как и все женщины. Стараемся как-то регулировать взаимоотношения, потому что без этого ничего не будет. Не будешь же говорить, чтобы она делала то и то. Быт должен быть, ты должен женщине помогать.
Ольга Коршун:
То есть вы разделяете с ней бытовые заботы. Ваша жена еще и подполковник милиции, правильно?
Владимир Провалинский:
Да.
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