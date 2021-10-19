Она – известная спортсменка, он – заслуженный артист Беларуси. Владимир Провалинский о своей семье

Ольга Коршун, ведущая: Я заметила, что вас до сих пор вдохновляет спорт.

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

У меня еще и лирических много песен хороших.

Ольга Коршун:

Мало кто из артистов, из певцов может спеть на такую тему. Это же не любовь, где понятно, что чувства, полет и все остальное. Поэтому я на это обратила внимание. Мы еще поговорим и о других аспектах вашего творчества, просто это ваша уникальная особенность. Например, про предстоящую Олимпиаду пели.

Владимир Провалинский:

Да, «Олимпиада наша впереди». Лученок написал на слова Брусникова.

Ольга Коршун:

Это удивительно, не каждый может этим похвастаться.

Владимир Провалинский:

«Олимпиада наша впереди», хорошая песня. Она, к сожалению, не пошла, когда была. Ее же можно было ставить на любом концерте раньше.