«Нужно готовить с трёх месяцев». Вот как кинологи обучают собак работать с сапёрами
Новости Беларуси. Противозаконный спам. Сегодня мы все чаще говорим об информационной войне, подразумевая фейки в социальных сетях и конкуренцию за правду между СМИ. Однако развитие информационных технологий привело и к рождению нового вида преступности. Заведомо ложное сообщение об опасности. Такой спам от мошенников все чаще получают торговые центры, школы или метрополитен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В системе преступлений против общественной безопасности такая выходка считается одной из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Чаще всего ложные сообщения информируют о якобы заминированности того или иного объекта. А теперь представьте, сколько спецслужб реагирует на такой вызов и какой ресурс затрачивается на ликвидацию угрозы. Проблема имеет мировые масштабы. В США примеров ложных сообщений сотни, и порою они заканчиваются самым страшным образом.
Только после обследования территории роботами и другими техническими примычками к делу допускаются собаки. Ивори полтора года, и это тот случай, когда в службе саперов все-таки есть девочки. Юный возраст собаки дает о себе знать – игривая и непоседливая. В работе все по-другому. При обнаружении опасности Ивори замирает на месте.
Виталий Тихановский, кинолог:
Проще готовить собаку, которую ты знаешь с трех месяцев. Ты с ней живешь, она постоянно с тобой, знаешь ее качества. Знаешь все, что она может сделать, как себя поведет в той или иной ситуации. Она замотивирована на поиск. Ее задача – искать.
На поиск, обеспечение безопасности и результат замотивированы все подразделения МВД. За последние восемь месяцев возбуждено 153 уголовных дела за совершение преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об опасности. Что касается раскрываемости, то из десятки вызовов в восьми случаях тут же вычисляются имена лжеминеров. Поэтому прежде чем «пошутить» подобным образом или отомстить кому бы то ни было, вспомните о цене возмездия.
Есть 4 категории граждан. Кого можно считать лжетеррористами и зачем они сообщают в МЧС о минировании – подробнее здесь.