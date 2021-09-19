«Нужно готовить с трёх месяцев». Вот как кинологи обучают собак работать с сапёрами

Новости Беларуси. Противозаконный спам. Сегодня мы все чаще говорим об информационной войне, подразумевая фейки в социальных сетях и конкуренцию за правду между СМИ. Однако развитие информационных технологий привело и к рождению нового вида преступности. Заведомо ложное сообщение об опасности. Такой спам от мошенников все чаще получают торговые центры, школы или метрополитен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В системе преступлений против общественной безопасности такая выходка считается одной из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Чаще всего ложные сообщения информируют о якобы заминированности того или иного объекта. А теперь представьте, сколько спецслужб реагирует на такой вызов и какой ресурс затрачивается на ликвидацию угрозы. Проблема имеет мировые масштабы. В США примеров ложных сообщений сотни, и порою они заканчиваются самым страшным образом.