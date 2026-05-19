Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

Беларуси и Азербайджану важно создавать совместные производства. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси на встрече со спикером Мили Меджлиса Азербайджана. В этой стране с официальным визитом находится наша парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество двух стран развивается в различных направлениях – от экономики и политики до культуры и гуманитарной сферы. Есть понимание и поддержка на мировой арене. А также на уровне парламентов. Все это способствует укреплению двусторонних связей и созданию новых совместных проектов. Беларусь и Азербайджан уделяют особое внимание развитию кооперационных связей. Это фундамент для укрепления отношений.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хотел бы подчеркнуть, что у нас сегодня закрытых тем фактически нет. Мы говорим открыто, мы говорим слова поддержки, дружеские слова. Обмениваемся опытом и смотрим на перспективу развития наших отношений во всех направлениях жизнедеятельности наших стран и наших народов.

Новые совместные проекты, кооперация в промышленности, фармацевтике, поддержка на международной арене – эти и другие темы были в центре внимания во время встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси с Президентом Азербайджана. Игорь Сергеенко отметил, что наша страна дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, которые основываются на уважении интересов друг друга, взаимной поддержке и стремлении к практическим результатам. Открытый диалог и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном. Важный вклад в его развитие вносят парламенты двух стран. Создаются дополнительные механизмы согласования позиций, продвижения совместных инициатив.