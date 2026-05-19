В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр». Проект приурочен ко Дню пионерской дружбы, который отмечается сегодня, 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила 140 лучших юнкоров страны – победителей областных и республиканских конкурсов медиатворчества. За два дня тренингов школьники освоят мобильную режиссуру, репортерское мастерство, ведение новостных лент и продвижение аккаунтов в соцсетях. Вместо сухой теории – максимум практики. Ребят научат создавать качественный контент, работать в кадре, монтировать рилсы. Отдельный блок посвятят защите от интернет-мошенников.

Светлана Павленина, председатель центрального совета ОО «БРПО»: Хочется, чтобы наши ребята учились доброму, светлому, позитивному и действительно важным делам, которые будут приносить пользу себе, своей семье и нашей Родине. Ребят будут ждать самые топовые блогеры нашей страны, телеведущие, те, кто ведут радиопередачи, журналисты, которые их обучат правильному, нужному контенту, чтобы действительно они смогли рассказывать о своих добрых делах для большой аудитории, показывать свои инициативы уже на глобальную аудиторию.

Карина Гарипова, участница медиафорума «Альфа-Спектр»:

Я думаю, они нас много чему научат, как все-таки правильно снимать, как правильно монтировать, как что лучше делать, чтобы они нас больше натолкнули, чтобы мы делали все правильно.

Также участники посетят ведущие республиканские СМИ, музеи, киностудию. Юнкоры познакомятся с топовыми блогерами, журналистами и продюсерами.