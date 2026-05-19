Прямой эфир

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»

19 мая 2026 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр». Проект приурочен ко Дню пионерской дружбы, который отмечается сегодня, 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»-2

Площадка объединила 140 лучших юнкоров страны – победителей областных и республиканских конкурсов медиатворчества. За два дня тренингов школьники освоят мобильную режиссуру, репортерское мастерство, ведение новостных лент и продвижение аккаунтов в соцсетях. Вместо сухой теории – максимум практики. Ребят научат создавать качественный контент, работать в кадре, монтировать рилсы. Отдельный блок посвятят защите от интернет-мошенников.

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»-4

Светлана Павленина, председатель центрального совета ОО «БРПО»:
Хочется, чтобы наши ребята учились доброму, светлому, позитивному и действительно важным делам, которые будут приносить пользу себе, своей семье и нашей Родине. Ребят будут ждать самые топовые блогеры нашей страны, телеведущие, те, кто ведут радиопередачи, журналисты, которые их обучат правильному, нужному контенту, чтобы действительно они смогли рассказывать о своих добрых делах для большой аудитории, показывать свои инициативы уже на глобальную аудиторию.

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»-6

Карина Гарипова, участница медиафорума «Альфа-Спектр»:
Я думаю, они нас много чему научат, как все-таки правильно снимать, как правильно монтировать, как что лучше делать, чтобы они нас больше натолкнули, чтобы мы делали все правильно.

Также участники посетят ведущие республиканские СМИ, музеи, киностудию. Юнкоры познакомятся с топовыми блогерами, журналистами и продюсерами.

# форум

Другие новости рубрики

Все новости
Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси
19 мая 2026 13:43

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
19 мая 2026 13:37

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?
19 мая 2026 13:32

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?

«Вобраз Беларусі» – в июне стартует конкурс на туристический символ страны
19 мая 2026 13:14

«Вобраз Беларусі» – в июне стартует конкурс на туристический символ страны

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?
19 мая 2026 12:54

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы
19 мая 2026 12:48

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать
19 мая 2026 12:04

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района
19 мая 2026 11:58

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района

ГПК: 60 легковушек и 55 фур ожидают въезда в ЕС
19 мая 2026 11:57

ГПК: 60 легковушек и 55 фур ожидают въезда в ЕС

В Беларуси ужесточены требования к санаториям
19 мая 2026 11:33

В Беларуси ужесточены требования к санаториям

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания
19 мая 2026 11:07

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания

Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно
19 мая 2026 10:45

Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно