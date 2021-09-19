Азарёнок: одна светлая полоса в жизни Рудика – короткий период на ОНТ. Работой у прикорытников он гордился

Григорий Азаренок, СТВ:

Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Бывает так, что данная тебе в школе кличка становится определяющим образом на всю жизнь. Однажды в 25-й гимназии Минска одного неудачника прозвали вонючкой. Вот и стал он по жизни таким. Это обитатель «Паноптикума» Ян Рудик.

Подробнее – в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Собственная жалкая никчемность и постоянное зловоние глупого мальчика, его неуспехи в школе, лень, рахитичность, сопливость – все это его обижало. Сначала на одноклассников, потом на учителей, гимназию, а затем и на всю страну. Он хотел отомстить за свою ущербность. Трудно ничего не уметь, ничего из себя не представлять, но ночами под одеялом тешить свои непомерные амбиции.

В таких случаях помогает наркота. На нее Янчик подсел рано. Мефедрон, спайсы, соли – все перепробовал, всем потравился. Только вонять еще сильнее стал. Тогда он подался в различные уличные группировки. Короткое время даже с нацболами потусил. Помнишь, Рудик? Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ. Но от этих идей он быстро отошел и примкнул к околофутбольным нацикам. Только вот дела у него все были по мелочи. Без драк. Так, погопничать с малолетками.