Азарёнок: одна светлая полоса в жизни Рудика – короткий период на ОНТ. Работой у прикорытников он гордился

Новости Беларуси. Время воскресной рубрики «Паноптикум» от Григория Азаренка в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время воскресной рубрики «Паноптикум» от Григория Азаренка в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Бывает так, что данная тебе в школе кличка становится определяющим образом на всю жизнь. Однажды в 25-й гимназии Минска одного неудачника прозвали вонючкой. Вот и стал он по жизни таким. Это обитатель «Паноптикума» Ян Рудик.
Подробнее – в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Собственная жалкая никчемность и постоянное зловоние глупого мальчика, его неуспехи в школе, лень, рахитичность, сопливость – все это его обижало. Сначала на одноклассников, потом на учителей, гимназию, а затем и на всю страну. Он хотел отомстить за свою ущербность. Трудно ничего не уметь, ничего из себя не представлять, но ночами под одеялом тешить свои непомерные амбиции.
В таких случаях помогает наркота. На нее Янчик подсел рано. Мефедрон, спайсы, соли – все перепробовал, всем потравился. Только вонять еще сильнее стал. Тогда он подался в различные уличные группировки. Короткое время даже с нацболами потусил. Помнишь, Рудик? Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ. Но от этих идей он быстро отошел и примкнул к околофутбольным нацикам. Только вот дела у него все были по мелочи. Без драк. Так, погопничать с малолетками.
Григорий Азаренок:
К слову, отметьте любопытную деталь. По делам фанатских группировок Янчик постоянно проходил свидетелем. После этого их главарей и организаторов успешно брали. Что это значит? Догадайся, Франак. Правильно. Хотя вы и так все знаете – у вас там стукач на стукаче.
Одна светлая полоса в жизни этого ничтожества – короткий период на ОНТ. Правда, ничего больше, чем крутить телесуфлер, Рудику не доверяли. Зато работой у прикорытников гордился. И даже девушек этим впечатлял. Привезет дуреху из деревни, ведет возле Свислочи и говорит: а я здесь работаю. Понтовался, короче. В мае 2019-го свинтил в Польшу. Без мыла влез в агитбригаду голубого Степки. Начал распространять свою вонь через «телегу». Тупой и бездарный юмор и разбирать не хочется. Понимать пороки психики и сознания – это профиль Алены Дзиодзиной.
Алена Дзиодзина: Ян Рудик, психолог по образованию, недолго метался меж двух огней. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Тут недавно Янчик прочел Ницше и очень сильно вдохновился. Решил змагарство на это подсадить. Думаю, всего Заратустру он не осилил – так, краткое содержание. Но то, что они все фанатеют по нацизму, это не новость. Только вот я хочу вам рассказать о судьбе Фридриха. Он возомнил себя выше и гениальнее Бога, природы и человечества. А знаете, где закончил? В психушке. За поеданием собственных удобрений.
Вот ваша судьба. Закончатся деньги и наркотики. Закончатся любовники и любовницы. Запад кинет вас. Вы все окажетесь в одной палате, из которой не будет выхода. Друг другу сядете на шею, и ничто не будет вас сдерживать. Орите про белого гуся и изгаживайте друг друга. Кушайте и наслаждайтесь. Вы избрали эту дорогу. А мы будем созидать, строить, любить, поднимать, кормить, жить. Разница между нами и вами простая: у вас есть тщеславие, жажда бабла и тупые амбиции. А у нас Родина есть.