Прямой эфир

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси

19 мая 2026 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) национальный спутниковый оператор Беларуси «Белинтерсат» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в Госкомвоенпроме.

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси-1

Широкополосная связь на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440 будет интегрирована в инфраструктуру «Белинтерсат». Это открывает путь к созданию партнерской сети на всей территории нашей страны. В ключевые задачи кооперации входит ликвидация цифрового неравенства в отдаленных районах Беларуси, обеспечение высоких скоростей и минимальных задержек связи, сопоставимых с наземными сетями, импортозамещение в критической информационной инфраструктуре и укрепление общего технологического суверенитета.

«Потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. При этом современные онлайн-ресурсы требуют все более высоких скоростей связи и низких задержек, которые могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой. В долгосрочном сценарии совместная работа с БЮРО 1440 позволит сократить цифровое неравенство и даст новый импульс развитию регионов Беларуси. Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», – отметил технический директор проекта «Белинтерсат» – начальник наземного комплекса управления Олег Винярский.

«Белинтерсат» – Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь (НСССиВ), созданная для предоставления телекоммуникационных услуг на международном уровне. Ее основу составляют белорусский геостационарный спутник «Белинтерсат-1» (транспондеры работают в С и Ku-диапазонах) и высокотехнологичный наземный комплекс управления в Минской области. НСССиВ предоставляет широкий спектр современных спутниковых услуг в Европе, Африке, Азии.

# Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров
19 мая 2026 14:11

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»
19 мая 2026 14:05

В Минске впервые стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр»

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси
19 мая 2026 13:43

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
19 мая 2026 13:37

Сергеенко провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?
19 мая 2026 13:32

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?

«Вобраз Беларусі» – в июне стартует конкурс на туристический символ страны
19 мая 2026 13:14

«Вобраз Беларусі» – в июне стартует конкурс на туристический символ страны

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?
19 мая 2026 12:54

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы
19 мая 2026 12:48

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать
19 мая 2026 12:04

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района
19 мая 2026 11:58

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района

ГПК: 60 легковушек и 55 фур ожидают въезда в ЕС
19 мая 2026 11:57

ГПК: 60 легковушек и 55 фур ожидают въезда в ЕС

В Беларуси ужесточены требования к санаториям
19 мая 2026 11:33

В Беларуси ужесточены требования к санаториям