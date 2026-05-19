Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси

Широкополосная связь на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440 будет интегрирована в инфраструктуру «Белинтерсат». Это открывает путь к созданию партнерской сети на всей территории нашей страны. В ключевые задачи кооперации входит ликвидация цифрового неравенства в отдаленных районах Беларуси, обеспечение высоких скоростей и минимальных задержек связи, сопоставимых с наземными сетями, импортозамещение в критической информационной инфраструктуре и укрепление общего технологического суверенитета.

«Потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. При этом современные онлайн-ресурсы требуют все более высоких скоростей связи и низких задержек, которые могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой. В долгосрочном сценарии совместная работа с БЮРО 1440 позволит сократить цифровое неравенство и даст новый импульс развитию регионов Беларуси. Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», – отметил технический директор проекта «Белинтерсат» – начальник наземного комплекса управления Олег Винярский.

«Белинтерсат» – Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь (НСССиВ), созданная для предоставления телекоммуникационных услуг на международном уровне. Ее основу составляют белорусский геостационарный спутник «Белинтерсат-1» (транспондеры работают в С и Ku-диапазонах) и высокотехнологичный наземный комплекс управления в Минской области. НСССиВ предоставляет широкий спектр современных спутниковых услуг в Европе, Африке, Азии.