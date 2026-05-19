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Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси

19 мая 2026 13:43
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Около 150 добровольцев присоединились к республиканской благотворительной акции «Белая Русь» – родная кровь». Масштабный проект стартовал сегодня, 19 мая, по всей стране при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси-2

Прежде чем сдать кровь, доноры прошли медобследование. Только после этого добровольцы направились в мобильный комплекс. До 50 % донорской крови в Беларуси заготавливается именно в выездных условиях. 

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси-4

Диана Васильченко:
Ежегодно, я бы сказала, принимаю участие в данной акции. И в принципе, хочется помочь людям, которые нуждаются в крови, благое дело сделать. Я хорошо переношу всегда каждую донацию, нет у меня противопоказаний, в принципе, к этому, что мне тоже очень нравится. 

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси-6

Наталья Климович, заместитель председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Наша организация всегда помогает людям. Помогает и подставляет плечо. Поэтому, услышав, что есть необходимость в поддержке и помощи, мы, конечно же, пошли навстречу. Принять участие может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, без нарушений по здоровью. Конечно же, не меньше 50 килограмм веса и не более 100.

Акция продлится по 12 июня. Ежедневно донорскую кровь используют медучреждения во время сложных операций и переливаний. Благотворительная акция в прошлый раз объединила около 9 тысяч белорусов.

# Белая Русь

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