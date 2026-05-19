Три мощные вспышки произошли на обратной стороне Солнца – ИКИ РАН

На обратной стороне Солнца произошло 3 вспышки высшего уровня X, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Снимки Solar Orbiter указывают на частичное разрушение и упрощение группы пятен после взрывов. Существует вероятность, что активная область не сохранится до момента разворота к Земле.
Указанная сторона Солнце будет обозрима посредством наземных телескопов в выходные.
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Фото: официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН