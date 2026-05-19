«Вобраз Беларусі» – в июне стартует конкурс на туристический символ страны

Национальный конкурс «Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё» пройдет в Беларуси, информирует официальный канал правительства. Старт конкурса – июнь 2026 года.

Решение о проведении конкурса принято президиумом Совета Министров. В ходе мероприятия будут выбраны лучший логотип, слоган и концепция туристического символа страны. Обеспечение организации и проведение конкурса возложено на Национальное агентство по туризму совместно с партнерами.

Мероприятие пройдет в открытом формате с июня по август текущего года. Возможность предложить свой вариант туристического символа Беларуси доступна каждому гражданину. Победители станут обладателями денежного вознаграждения.

Конкурс воплощает собой важный этап выполнения Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы. Он призван помочь в формировании сильного, узнаваемого и конкурентоспособного образа государства.

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