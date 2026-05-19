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В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров

19 мая 2026 14:11
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В Минской области завершается сев кукурузы. Аграрии преодолели более 285 тысяч гектаров, это свыше 95 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров-2

Так, в Червенском районе будущие початки уже занимают площадь более 10,5 тысячи гектаров. Параллельно сеют многолетние травы. В этом сезоне они займут 4,5 тысячи гектаров. Агрономы продолжают следить за созреванием растительности. Как только травы наберутся сочности, приступят к первому укосу.

Илья Корсак, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Червенского райисполкома:
Закончена инсектицидная обработка озимого рапса и химпрополка озимых зерновых. Параллельно с сельскохозяйственной организацией Червенского района ведется подготовка заготовки травянистых кормов первого укоса. Очень важно ее привести в оптимально сжатые сроки. Две-три недели уборки – и будет заложен будущий потенциал животноводства на следующий год.

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров-4

В Минской области в период массовой заготовки кормов будут работать около 2 тысяч единиц техники. В планах – заложить не менее 3,5 миллиона тонн сенажа и около 4 миллионов тонн силоса.

# Посевная кампания

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