В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров

В Минской области завершается сев кукурузы. Аграрии преодолели более 285 тысяч гектаров, это свыше 95 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Червенском районе будущие початки уже занимают площадь более 10,5 тысячи гектаров. Параллельно сеют многолетние травы. В этом сезоне они займут 4,5 тысячи гектаров. Агрономы продолжают следить за созреванием растительности. Как только травы наберутся сочности, приступят к первому укосу.

Илья Корсак, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Червенского райисполкома:

Закончена инсектицидная обработка озимого рапса и химпрополка озимых зерновых. Параллельно с сельскохозяйственной организацией Червенского района ведется подготовка заготовки травянистых кормов первого укоса. Очень важно ее привести в оптимально сжатые сроки. Две-три недели уборки – и будет заложен будущий потенциал животноводства на следующий год.