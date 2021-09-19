Единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Почему мамы выбирают «Беллакт»?

Генеральный партнер показа – волковысское предприятие «Беллакт», которое известно как в Беларуси, так и далеко за рубежом своими натуральными молочными продуктами.

«Беллакт» – это единственный в нашей стране и один из самых крупных на территории СНГ производителей детского питания и продукции для беременных и кормящих мам. А потому высокое качество и экологически чистые продукты – тот стандарт, на который могут рассчитывать все покупатели бренда.

*На правах рекламы.