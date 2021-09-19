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Единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Почему мамы выбирают «Беллакт»?

19 сентября 2021 16:32
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Новости Беларуси. Телеверсию концерта ко Дню народного единства из Свислочи увидели зрители телеканалов СТВ и РТР-Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Почему мамы выбирают «Беллакт»?-1

Генеральный партнер показа – волковысское предприятие «Беллакт», которое известно как в Беларуси, так и далеко за рубежом своими натуральными молочными продуктами.

«Он уже олицетворяет объединение, мир, добро». 17 сентября в Беларуси впервые отметят День народного единства. Читайте здесь.

Единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Почему мамы выбирают «Беллакт»?-4

«Беллакт» – это единственный в нашей стране и один из самых крупных на территории СНГ производителей детского питания и продукции для беременных и кормящих мам. А потому высокое качество и экологически чистые продукты – тот стандарт, на который могут рассчитывать все покупатели бренда.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Фотофакт

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