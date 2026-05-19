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От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?

19 мая 2026 13:32
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Энергия начинается здесь – от чертежей до готовых подстанций. «Белэнергосетьпроект» – единственное предприятие Беларуси, которое выполняет полный комплекс работ по проектированию возведения электросетевых объектов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?-2

За плечами более 60 лет успешной работы. По проектам этой команды уже построено свыше 1200 подстанций, а линий электропередачи – порядка 24 тысяч километров. Масштабы впечатляют, но главное – качество. Этому критерию здесь уделяют особое внимание. Технология проектирования постоянно совершенствуются в основе цифровизации.

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?-4

Алексей Горош, директор РУП «Белэнергосетьпроект»:
Цифра и будущее, внедрение информационного моделирования или цифровых технологий в проектирование – это очень важный и нужный этап развития вообще проектирования. Это направление на самом деле позволяет повысить качество проектной документации. Наш коллектив представлен всеми специальностями, которые необходимы для разработки проектной документации линий электропередач и подстанций. Это и взыскатели, это и инженера, это и лаборатории, это сметчики.

От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?-6

Коллектив «Белэнергосетьпроекта» – это свыше 400 человек. Половина из них – женщины. Сложных задач не боятся. Наоборот, нестандартные объекты вызывают большой интерес. 

Открыта ко всему новому Наталья Обрашкина – главный специалист отдела связи. Опыт огромный. Пришла сюда сразу после школы, а дальше много училась и трудилась. Занимала должности корректора, техника, инженера, руководителя группы. Шесть лет исполняла обязанности начальника отдела. В энергетике Наталья Николаевна уже больше полувека. Помнит, как все начиналось.

Подробности в видео.

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