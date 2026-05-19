От чертежей до готовых подстанций! Как «Белэнергосетьпроект» проектирует энергобезопасность страны?

Энергия начинается здесь – от чертежей до готовых подстанций. «Белэнергосетьпроект» – единственное предприятие Беларуси, которое выполняет полный комплекс работ по проектированию возведения электросетевых объектов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

За плечами более 60 лет успешной работы. По проектам этой команды уже построено свыше 1200 подстанций, а линий электропередачи – порядка 24 тысяч километров. Масштабы впечатляют, но главное – качество. Этому критерию здесь уделяют особое внимание. Технология проектирования постоянно совершенствуются в основе цифровизации.

Алексей Горош, директор РУП «Белэнергосетьпроект»:

Цифра и будущее, внедрение информационного моделирования или цифровых технологий в проектирование – это очень важный и нужный этап развития вообще проектирования. Это направление на самом деле позволяет повысить качество проектной документации. Наш коллектив представлен всеми специальностями, которые необходимы для разработки проектной документации линий электропередач и подстанций. Это и взыскатели, это и инженера, это и лаборатории, это сметчики.