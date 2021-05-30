Алёна Дзиодзина: в отношении молитвы мамы Романа Протасевича есть то, что важно заметить, прежде чем идти за эмоциями

Алена Дзиодзина, психолог:

Молитва матери со дна моря достанет. Нередко, что бы чадо ни совершило, оно все равно остается любимым ребенком для своих родителей, несмотря ни на что. Настоящая материнская любовь безусловна, она до последнего борется за своего ребенка, стараясь уберечь его или даже укрыть от последствий возможных проступков, которые человек совершает. Материнская любовь склонна до последнего отрицать очевидное, утверждая, что на самом-то деле мой ребенок хороший – его либо обманули, либо оболгали, либо заставили.

Но есть в психологии такой очень занимательный механизм. Если вам необходимо, чтобы нечто осталось незаметным, нужно создать шум вокруг чего-то другого. И ой вы не представляете, как многое таким образом можно спрятать. Мама, у которой болит душа за своего ребенка, – это то, что не оставляет общественность равнодушной. И очень легко в данном случае уйти за эмоциями, не замечая ряд других интересных деталей. Однако в отношении молитвы мамы Романа Протасевича есть то, что крайне важно заметить, прежде чем идти за теми эмоциями, которые она демонстрирует на площади.