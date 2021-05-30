Евгений Пустовой: «Как я устал от этой всей грязи западного истеблишмента. Десятилетия идут, а ничего не меняется»

Новости Беларуси. Еще одна тема стала информационным триггером недели – открывшиеся новые подробности выходки мэра Риги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Руководил этим цирком со снятием белорусского флага некто Нилс Студентс. Евгений Поболовец, СТВ:

По случайному, естественно, совпадению – сотрудник посольства США. Если внимательно посмотреть на эти фотографии, то мы увидим, что Фигаро буквально был и тут, и там.

Вот он что-то объясняет дамам, вот сам, своими руками, снимает наш флаг. Представьте реакцию Белого дома, случись такое где-нибудь в Канаде и снимай американский флаг сотрудник посольства Беларуси в этой стране. Вот и нам сложно такую реакцию представить. А в Латвии нормально все – там можно. Демократия же... Евгений Пустовой продолжит тему в своей авторской рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Я о личном. Будет жестко. Да потому что не надо было флаг нации победителей трогать. В раннем детстве, путешествуя из Беларуси в Калининград, в автобусе ко мне пристали латышские студенты. Их речь была похожа на немецкую. Я отреагировал незамедлительно: отстаньте, мой дед в вас в войну стрелял. За свое недипломатическое поведение со мной была проведена воспитательная работа. Евгений Пустовой:

Повзрослев, мне даже было стыдно за такую неполиткорректность. Теперь мне не стыдно. Не до дипломатии, когда к нашему государственному символу оккупационное отношение. Были, да сплыли. Не выдержали такой европейской демократизации. Я про шпроты. Даже шпроты зашвартовались теперь в Калининграде. Если вы хотите марши «Ваффен СС» под своими окнами или замки на дверях ваших брендовых производств, ну, пожалуйста – идите в ЕС, прямо маршируйте. Но нас не трогайте. Не надо, не доросли. Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое» Евгений Пустовой:

Кстати, даже флаг, оказывается, политики Латвии не могут сами снять и повесить. Наши коллеги из ресурса RuBaltic обнаружили, что процессом руководил сотрудник американского посольства в Латвии. Он же директор Центра информационных ресурсов посольства США в Риге Нилс Студентс. Еще тот любитель поиграть с флагштоками. Ровно год назад он закреплял радужный флаг.

Евгений Пустовой:

Как я устал от этой всей грязи западного истеблишмента. Десятилетия идут, а ничего не меняется. Раньше работодателями латышей были нацисты, сейчас за выполнением грязной работы следят американцы. Поступок осудили и спортсмены, и политики, да и обычные граждане Латвии. Читайте также: «Это издевательство над официальной символикой другой страны». Жители Латвии обратились к белорусам Депутат Сейма Латвии о Беларуси: идет всё к тому, что мы отношения ежеминутно только портим Президент Беларуси: «Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, её форпостом» Евгений Пустовой:

Но их не услышат. Это подумать только – сейчас полицейские охраняют флагшток, чтобы жители Латвии вновь не повесили наш флаг назад. Часть команд чемпионата мира по хоккею в Риге хотят снять свои государственные флаги в знак солидарности с Беларусью. Но это мнение другое, поэтому его не замечают. Политический мейнстрим такой. Потомки карателей поддерживают себе подобных – это война, война против нашей истории, против нас.

Евгений Пустовой:

Минск за диалог. Минск против варварской дипломатии. Ведь в Латвии даже готовы брать заложников – нашу хоккейную команду. Так что вы там говорили про акт международного терроризма? Владимир Макей: «Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят» Евгений Пустовой:

Макей, не робей – кричали летом 2020-го мятежники под окнами МИДа. А Макей и не робеет. Отреагировала и наша Генпрокуратура. Против рижских политиканов возбуждены уголовные дела. Хотя что тут удивительного – они всегда к нам так относились. А сейчас просто показали свое истинное лицо. Мы тоже дипломатично гримасничать не собираемся. Олег Гайдукевич: не важно, какие у нас политические взгляды, свою страну оскорблять мы не дадим

Евгений Пустовой:

Литва тоже сейчас ведет себя не лучше. А теперь резонный вопрос: а чей Вильнюс? И как он стал литовским? Сталин подарил? Ну так вы же уже давно провели декоммунизацию. Если отказываетесь от всего советского наследия, то не останавливайтесь на уже достигнутом. Мы, в отличие от вас, историю очень хорошо помним. От латышских «Ваффен СС» Витебская область до сих пор оправиться не может. За годы войны уничтожены целые районы. В этом и корень не лучших экономических показателей региона. Еще раз повторяю: нацистская орда здесь не мелочилась – уничтожала целые районы. Можем и счет предъявить. Начнем с морального. Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ Евгений Пустовой:

Мои витебские коллеги проехались по тем местам. Что называется, без комментариев. Сиди и смотри. Ольга Карач в том числе. Это ж недалеко от вашей малой родины.

Елена Минченко, местный житель:

Это была антипартизанская операция фашистская, но известна она в истории тем, что в ней впервые выступают как каратели латышские карательные батальоны. Кроме того, украинские, алексеевские полицейские батальоны тоже здесь, в Росице, начинали свою пагубную, уничтожающую население деятельность.

Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:

Все населенные пункты уничтожались, которые были на их маршруте. Жителей мирных либо сжигали в деревнях, либо расстреливали. Тех, кто успевал бежать, ловили в лесах, также сгоняли их в группы. Пригодных к труду сгоняли в Бигосово обратно, грузили в товарняки и отправляли в концлагерь. Кого-то убивали.