Создают агроклассы в школах и привлекают высокой зарплатой. Как подбирают кадры в белорусском АПК?

Новости Беларуси. Часы пробили семь утра. Губернатор северного региона назначает встречу едва ли не на заре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Доброе утро!

– Доброе утро! Плотный график обязывает, потому мы, что называется, схватываем на лету. Полчаса в кабинете – за это время Николай Шерстнев просматривает документы. Юлия Артюх, СТВ:

Николай Николаевич, известная фраза «кадры решают все». Какое применение вы нашли ей на Витебщине, придя на пост губернатора шесть лет назад? Начали-то именно с кадров.

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:

Кадры – это очень актуальная тема для любого направления народно-хозяйственного комплекса. Если мы ведем речь об аграрно-промышленном комплексе, эта тема очень серьезная, и есть достаточно серьезная проблема, потому что Витебщина имеет свою специфику, здесь достаточно непросто работать. Непростые природные условия: холодная зима, поздняя весна, короткий вегетационный период. Это все накладывает отпечаток. Чтобы быть успешным, надо быть на голову сильнее своих коллег из других регионов. На Витебщине нужны такие кадры, которые любят землю, могут работать в этих условиях, которые не только за рубль придут на работу, но и понимают, что такое село, земля, что ее нужно любить. Хотелось бы собрать такую команду. Конечно, это все непросто делается, не за один месяц, не за один год, но я для себя определил последовательную работу. Эту миссию мы на Витебщине выполняем, во многих направлениях нам удается сделать что-то положительное, результаты есть.

Юлия Артюх:

Вы не только профессионал высокого уровня, имеющий огромный опыт хозяйственника за плечами, вы и уроженец Витебщины. Это ваша родная земля, и с малых лет вы знаете, что такое работа на земле, что такое труд. Николай Шерстнев:

Да, я родился на Оршанщине, в Витебске учился, получил высшее образование, создал семью, здесь у меня родилась дочь. Город для меня действительно родной, поэтому плохо работать нельзя – есть кому сказать прямо в глаза. Во многом это и помогает, потому что ответственность. А во-вторых, тот, кто не может сказать губернатору в глаза по ряду причин, то та категория людей, о которых я только что сказал, рни имеют полное право сказать, где плохо, где нужно подправить, что-то устранить, и это здорово помогает в работе. Поэтому стараешься изо всех сил, чтобы регион, в котором родился, становился с каждым годом лучше, краше. Это не пафос, это действительно от всего сердца. Хочется сделать как можно больше, чтобы, самое главное, здесь оставалась молодежь. Урбанистические пейзажи сменяются на пасторальные. АПК на севере страны в особом фокусе. Имидж «заложников климата» и аутсайдеров здесь старательно исправляют.

– Что сумрачные такие, мужики? Такое ощущение, что вы устали ждать.

– Да, мы ждем. Николай Шерстнев:

Вот, тема – кадры. Вот она, молодежь. Те кадры, о которых мы говорили, причем здесь преемственность – опыт, грамотность, авторитетность и передача традиций молодежи. А еще здесь в хорошем смысле слова «вербуют» будущие кадры. Вот и губернатор не удерживается от разговора на перспективу.

Николай Шерстнев:

Скажите, есть среди вас сегодня те, кто готов перевестись на заочное, но завтра пойти работать в хозяйство? При этом вы получили квартиру, заработную плату, создаете семью, не теряете год, а заочно заканчиваете. От и до – на Витебщине активно прослеживается АПК-акцент в образовательной сфере. Агроклассы в школах, колледжи, Ветеринарная академия – так куется цепочка крепких кадров. Эклектика образовательно-хозяйственных решений – ключ к передовым производственным показателям. Юлия Артюх:

В начале нашей беседы вы говорили о том, что показываете и рассказываете школьникам, как работают аграрии. Профориентация со школьной скамьи имеет место, это хорошо? Как вы считаете?