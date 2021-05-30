Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. На злобу дня продолжим разбирать тему внешнеполитической ситуации, которая сложилась вокруг Беларуси. В понедельник, 31 мая, на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты, политики, чиновники и общественники.

Почему сигнал самолета Ryanair «Mayday» отдался эхом в мире и стал рефреном-заклинанием для западников? Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Стал ли авиаинцидент в небе над нашей страной триггером для геополитической турбулентности? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»?