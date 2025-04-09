8 апреля Президент вновь давал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
«И чем серьезнее должность человек занимает, тем больше ответственных обязательств закреплено за его статусом».
«Очевидно, что попытки вмешаться извне на языке соцсетей продолжатся».
Чем дольше идет информационная война за умы людей, тем большее разнообразие методов внедряется в арсенал внешнеполитических провокаций.
После завершения парламентских выборов в Грузии наиболее ярким парадоксом является то, что придерживаясь мнения о факте фальсификации результатов, президент Зурабишвили предпочла восстанавливать «справедливость» не согласно предусмотренным по закону формам, а через призыв людей выходить на улицы.
Желая взять под контроль сознание общества, людей зачастую стремятся повергнуть в чувство тревоги.
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