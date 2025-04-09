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Новости по тегу #Алена Дзиодзна

Дзиодзина: цитаты и тезисы Лукашенко можно разбирать в качестве афоризмов житейской мудрости
09 апреля 2025 11:12

Дзиодзина: цитаты и тезисы Лукашенко можно разбирать в качестве афоризмов житейской мудрости

«Полномочия – это всегда ответственность». Алёна Дзиодзина о принципах эффективного управления
07 февраля 2025 08:38

«Полномочия – это всегда ответственность». Алёна Дзиодзина о принципах эффективного управления

Психолог: развивая TikTok, мы получили возможность взаимодействовать с обществом и развенчивать фейки
20 декабря 2024 08:42

Психолог: развивая TikTok, мы получили возможность взаимодействовать с обществом и развенчивать фейки

«Оба склонны демонизировать российскую сторону» – Алёна Дзиодзина о мемуарах Джонсона и Меркель
04 декабря 2024 07:01

«Оба склонны демонизировать российскую сторону» – Алёна Дзиодзина о мемуарах Джонсона и Меркель

Алёна Дзиодзина: Зарубишвили больше всего смущает, что победившая партия недостаточно «проевропейская»
30 октября 2024 06:43

Алёна Дзиодзина: Зарубишвили больше всего смущает, что победившая партия недостаточно «проевропейская»

Дзиодзина: ложный слух о захвате ЧАЭС выглядит как попытка ставить под сомнение адекватность белорусских властей
04 октября 2024 09:10

Дзиодзина: ложный слух о захвате ЧАЭС выглядит как попытка ставить под сомнение адекватность белорусских властей

Алёна Дзиодзина: в отношении молитвы мамы Романа Протасевича есть то, что важно заметить, прежде чем идти за эмоциями
30 мая 2021 16:33

Алёна Дзиодзина: в отношении молитвы мамы Романа Протасевича есть то, что важно заметить, прежде чем идти за эмоциями