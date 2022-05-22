Прямой эфир

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича

22 мая 2022 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе начался суд по делу террориста Николая Автуховича. Осенью 2020 года этот персонаж сколотил банду, привез из Украины целый арсенал оружия и под кураторством СБУ поджигал дома, взрывал машины, готовился к массовым убийствам. К счастью, белорусский КГБ предотвратил преступления, а доказательства чудовищной деятельности банды были предъявлены общественности и сомнений не вызывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О природе террористической угрозы в Беларуси авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Есть люди, которые приходят в мир созидать. А есть те, кого влечет к разрушению. Банда Автуховича очень ратовала за то, чтобы в Беларуси было все по-другому. Обычно история не терпит сослагательных наклонений. Но в данном случае принципиально уяснить, как бы все могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича и банда террористов оставила Беларусь без Президента.

Нам часто кажется, что по-другому – это всегда что-то лучшее. А оно возьми – да и не всегда. Мы особенно быстро привыкаем к комфорту. И психологически склонны принимать все блага, как нечто автономное, что существует само по себе. Независимо ни от чего. Есть и есть. Просто так.

Мирное небо, своя безопасность, возможность заработать на жизнь, позаботиться о своем здоровье, побыть в окружении семьи… Кажется, что все это перманентно. Пока не приходится что-нибудь потерять. И хрупкость всех наших благ вдруг становится откровением.

Оказывается, всем этим кто-то занимался: кто-то регулировал внутренний механизм государства, чтобы тот работал согласованно, эффективно и правильно, чтобы у каждого из нас были условия трудиться, не бояться каждую секунду за жизнь, приятно проводить время с близкими, заниматься своим развитием и справляться с посильными человеческими трудностями.

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича-4

Алена Дзиодзина:
Возможно, снова откровение, но для всего этого и правда необходимы условия. Возможности полноценной жизни доступны лишь там, где есть врач, который излечит, где есть органы госбезопасности, которые защитят, где стабильная экономика поддерживает и есть Президент, без которого всего этого могло бы не быть.

Значение личности в масштабах политики гораздо сильнее, чем кажется. И не будь у нас такого Президента, принимающего именно такие решения, то наша реальность была бы другой. И она могла бы нам такой совсем не понравиться! Мы могли остаться без собственного производства и рабочих мест, как некоторые соседние страны. Мы могли бы нуждаться, но у нас есть все необходимое. Теоретически могли бы стать зависимой Прибалтикой или небезопасной Украиной. Но, к счастью, не стали.

Наши интересы никто не разменивал, чтобы угодить Западу. И многое, от чего нам хорошо и комфортно сегодня, существует лишь потому, что у нас есть конкретно этот Президент. И стабильность привычного комфорта держится на нем. При содействии сотрудников госбезопасности, которых Автухович, к слову, с группировкой тоже был готов истреблять.

Азаренок про Автуховича: ненавидел все вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать. Читайте здесь.

Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича-7

Алена Дзиодзина:
Вместо нашего белорусского уюта мы могли бы разобщиться на почве того, какие мы разные, или воспылать злобой, переступив черту бедности. Могли леденеть от страха за жизнь, слушая о том, кого еще важного для страны ликвидировал Автухович, желая перекроить жизнь в Беларуси по-новому.

Атмосферу в государстве делает человек. И лучше для всех, когда этим заняты именно созидающие люди!

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Алена Дзиодзина # Александр Лукашенко # Николай Автухович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок про Автуховича: ненавидел всё вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать
22 мая 2022 16:31

Азарёнок про Автуховича: ненавидел всё вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать

Как отправить ребёнка в лагерь меньше чем за 2 базовые и не забыть про себя? Всё о летнем отдыхе в Беларуси – 2022
22 мая 2022 16:30

Как отправить ребёнка в лагерь меньше чем за 2 базовые и не забыть про себя? Всё о летнем отдыхе в Беларуси – 2022

Господдержка при рождении детей, заключение браков и сравнение с Западом. Сенатор Юрий Деркач об институте семьи
22 мая 2022 13:41

Господдержка при рождении детей, заключение браков и сравнение с Западом. Сенатор Юрий Деркач об институте семьи