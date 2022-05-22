Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича
Новости Беларуси. На неделе начался суд по делу террориста Николая Автуховича. Осенью 2020 года этот персонаж сколотил банду, привез из Украины целый арсенал оружия и под кураторством СБУ поджигал дома, взрывал машины, готовился к массовым убийствам. К счастью, белорусский КГБ предотвратил преступления, а доказательства чудовищной деятельности банды были предъявлены общественности и сомнений не вызывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О природе террористической угрозы в Беларуси авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Есть люди, которые приходят в мир созидать. А есть те, кого влечет к разрушению. Банда Автуховича очень ратовала за то, чтобы в Беларуси было все по-другому. Обычно история не терпит сослагательных наклонений. Но в данном случае принципиально уяснить, как бы все могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича и банда террористов оставила Беларусь без Президента.
Нам часто кажется, что по-другому – это всегда что-то лучшее. А оно возьми – да и не всегда. Мы особенно быстро привыкаем к комфорту. И психологически склонны принимать все блага, как нечто автономное, что существует само по себе. Независимо ни от чего. Есть и есть. Просто так.
Мирное небо, своя безопасность, возможность заработать на жизнь, позаботиться о своем здоровье, побыть в окружении семьи… Кажется, что все это перманентно. Пока не приходится что-нибудь потерять. И хрупкость всех наших благ вдруг становится откровением.
Оказывается, всем этим кто-то занимался: кто-то регулировал внутренний механизм государства, чтобы тот работал согласованно, эффективно и правильно, чтобы у каждого из нас были условия трудиться, не бояться каждую секунду за жизнь, приятно проводить время с близкими, заниматься своим развитием и справляться с посильными человеческими трудностями.
Алена Дзиодзина:
Возможно, снова откровение, но для всего этого и правда необходимы условия. Возможности полноценной жизни доступны лишь там, где есть врач, который излечит, где есть органы госбезопасности, которые защитят, где стабильная экономика поддерживает и есть Президент, без которого всего этого могло бы не быть.
Значение личности в масштабах политики гораздо сильнее, чем кажется. И не будь у нас такого Президента, принимающего именно такие решения, то наша реальность была бы другой. И она могла бы нам такой совсем не понравиться! Мы могли остаться без собственного производства и рабочих мест, как некоторые соседние страны. Мы могли бы нуждаться, но у нас есть все необходимое. Теоретически могли бы стать зависимой Прибалтикой или небезопасной Украиной. Но, к счастью, не стали.
Наши интересы никто не разменивал, чтобы угодить Западу. И многое, от чего нам хорошо и комфортно сегодня, существует лишь потому, что у нас есть конкретно этот Президент. И стабильность привычного комфорта держится на нем. При содействии сотрудников госбезопасности, которых Автухович, к слову, с группировкой тоже был готов истреблять.
Азаренок про Автуховича: ненавидел все вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать. Читайте здесь.
Алена Дзиодзина:
Вместо нашего белорусского уюта мы могли бы разобщиться на почве того, какие мы разные, или воспылать злобой, переступив черту бедности. Могли леденеть от страха за жизнь, слушая о том, кого еще важного для страны ликвидировал Автухович, желая перекроить жизнь в Беларуси по-новому.
Атмосферу в государстве делает человек. И лучше для всех, когда этим заняты именно созидающие люди!