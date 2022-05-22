Алёна Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы всё могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича

Новости Беларуси. На неделе начался суд по делу террориста Николая Автуховича. Осенью 2020 года этот персонаж сколотил банду, привез из Украины целый арсенал оружия и под кураторством СБУ поджигал дома, взрывал машины, готовился к массовым убийствам. К счастью, белорусский КГБ предотвратил преступления, а доказательства чудовищной деятельности банды были предъявлены общественности и сомнений не вызывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Дзиодзина, психолог:

Есть люди, которые приходят в мир созидать. А есть те, кого влечет к разрушению. Банда Автуховича очень ратовала за то, чтобы в Беларуси было все по-другому. Обычно история не терпит сослагательных наклонений. Но в данном случае принципиально уяснить, как бы все могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича и банда террористов оставила Беларусь без Президента.

Нам часто кажется, что по-другому – это всегда что-то лучшее. А оно возьми – да и не всегда. Мы особенно быстро привыкаем к комфорту. И психологически склонны принимать все блага, как нечто автономное, что существует само по себе. Независимо ни от чего. Есть и есть. Просто так.

Мирное небо, своя безопасность, возможность заработать на жизнь, позаботиться о своем здоровье, побыть в окружении семьи… Кажется, что все это перманентно. Пока не приходится что-нибудь потерять. И хрупкость всех наших благ вдруг становится откровением.

Оказывается, всем этим кто-то занимался: кто-то регулировал внутренний механизм государства, чтобы тот работал согласованно, эффективно и правильно, чтобы у каждого из нас были условия трудиться, не бояться каждую секунду за жизнь, приятно проводить время с близкими, заниматься своим развитием и справляться с посильными человеческими трудностями.