Азарёнок про Автуховича: ненавидел всё вокруг, хотел страданий и видел только одно – как будет убивать

Новости Беларуси. На неделе начался суд по делу террориста Николая Автуховича. Осенью 2020 года этот персонаж сколотил банду, привез из Украины целый арсенал оружия и под кураторством СБУ поджигал дома, взрывал машины, готовился к массовым убийствам. К счастью, белорусский КГБ предотвратил преступления, а доказательства чудовищной деятельности банды были предъявлены общественности и сомнений не вызывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О природе террористической угрозы в Беларуси авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Вот ты живешь. Честно, на зарплату свою. Семья появляется. Дом сладил, машину прикупил. Никогда людям ничего плохого не сделал. Вот уже и внуки пошли. И вдруг какой-то гад, выползший из паноптикума, решает, что тебе надо умереть. Только потому что их поганому революционному делу нужна кровь. Твоя. Твоего ребенка. Твоей жены. Им нужен пепел твоего дома. Им нужен взрыв. Нужно, чтобы твоей дочери оторвало ноги. А в соседнем государстве такие психопаты вообще у власти находятся. И у них есть много оружия. Они готовы ему его дать. Потому что все они служат американскому дяде, который питается кровью. Который кайфует, когда здесь трупы, взрывы, война и слезы. И вот ему дают целый арсенал.

У меня есть целая машина арсенала. Что вам еще нужно доказывать? Григорий Азаренок:

Автухович. Типичный бомбист. Ничего из себя не представляет по жизни. «Предприниматель», ничего не добившийся в честном труде. Никчемность. Озлобленный жирный мужик. Бессмысленность жизни однажды привела его в БЧБ-ряды. Но он ничего не одупляет, какая там политика, чего они там говорят, проценты, мовы. Вы мне дело дайте. Воо, убивать ментов – вот это дело. И ведь сидел уже. И простило его государство. А он только копил ненависть в своей жалкой душе. Ненавидел все вокруг. Хотел страданий. Бухал, как нелюдь, упирался в стол, пускал слюни и среди разрозненных бутылок видел только одно: как будет убивать, вершить суды, кому жить, а кому нет, и как никого не пощадит. Алена Дзиодзина: принципиально уяснить, как бы все могло быть, если бы пошло по сценарию Автуховича. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Патроны, гранаты, автоматы, пистолеты, мы помним, что он завез из Украины. Сжег несколько машин и домов. И плевать ему было, находился ли кто внутри. И гнилые экстремистские помойки все это восхваляли, радовались, чувствовали шакалы запах мяса. На суде выяснилось: гад хотел убить Президента, ему плевать, что было бы потом с миллионами людей, в какой хаос войны и разрухи мы бы все скатились. Сколько было бы горя на нашей многострадальной земле. Дрянь прославиться хотела. Как Мортка Багров. Жалкое существо, которое желало остаться в истории. Автухович никого не убил по независящим от него обстоятельствам. Только потому, что ему помешал наше КГБ. Слава чекистам. Но как и тогда, в XIX веке, на защиту террориста встал сонм правозащитников, адвокатишек, дрянных людишек, либералов, просвещенных демократов и прочая шобла. Весь этот мусор сейчас льет «сьлези» и хочет оправдать убийцу.

В Беларуси начинается судилище над Николаем Автуховичем. Это предприниматель, который уже сидел в тюрьме, но потом вышел из тюрьмы и высказал свою какую-то гражданскую позицию. Так ему сейчас приписывают вообще то, что он главарь террористической группировки. А это был когда-то владелец небольшой фирмы такси в Молодечно, небольшом городе. А сейчас его обвиняют в том, что он лидер террористической группировки.

Григорий Азаренок:

По нашим новым законам, попытка теракта карается у нас вплоть до высшей меры. Решать суду. А я в назидание покажу фрагмент прекрасного кино. Спор либерального тупицы и настоящего офицера. Смотрите в видеоматериале.