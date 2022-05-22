Как отправить ребёнка в лагерь меньше чем за 2 базовые и не забыть про себя? Всё о летнем отдыхе в Беларуси – 2022
Новости Беларуси. Маршрутка до Браслава вместо чартера в Анталию. Почему белорусы все чаще выбирают отдых в родной стране, как открытые границы подогревают спрос на белорусские здравницы и какие каникулярные программы уже готовят для наших детей?
Об этом и не только рассказал гость программы «Неделя» – директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Забронировано более 90 % мест в санаториях, в летний период они будут заполнены
Ольга Коршун, СТВ:
В последнее время мы переживали такие тяжелые пандемийные годы, когда и границы были закрыты, да и внутри страны не хотелось перемещаться именно из-за ковида и опасности заразиться инфекцией. Но все возрождается, ковид, вроде, уже отступает и оживают наши здравницы. Готовы ли наши санатории к этому курортному сезону, к лету, когда о ковиде, мы надеемся, сможем забыть навсегда?
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Сегодня в связи со стабилизацией эпидситуации в 2022 году, я уверен, результаты работы будут намного лучше, и мы приблизимся по итогу года к благополучному 2019-му. Безусловно, летний период будет самым загруженным. Санаторно-курортные учреждения востребованы, есть спрос. На сегодня забронировано и продано более 90 % мест в санаториях, поэтому в летний период они будут, конечно же, заполнены.
«Есть отсроченный спрос со стороны граждан Прибалтийских стран»
Ольга Коршун:
Буквально неделю назад глава государства продлил действие безвизового режима для жителей Литвы и Латвии. Возможно, это повлияет, что жители этих Прибалтийских республик откроют для себя с новой стороны наши здравницы, санатории?
Геннадий Болбатовский:
Нельзя сказать, что латыши и литовцы не знали о наших здравницах. Они знали, и, действительно, в 2019 году был очень большой спрос на данный вид услуг. И соотношение по удельному весу потребителей западных стран значительно увеличивалось. Безусловно, сейчас, в условиях только начала стабилизации эпидситуации, мы уже видим интерес, есть отсроченный спрос со стороны граждан Прибалтийских стран, потому что я могу вам сказать, что на вчерашний день в санаториях республики находились более 2 600 иностранцев. Из них, безусловно, более 95 % – наши восточные соседи. Тем не менее среди этого количества 26 граждан Литовской Республики, 14 граждан Латвийской Республики, 6 человек из Эстонии, около 7 из Украины.
«Средняя стоимость стандартного двухместного номера будет составлять около 72 рублей в сутки»
Ольга Коршун:
Популярными направлениями остаются Турция, тот же Египет. Насколько правильно сравнивать отдых за границей и в белорусских санаториях? И все-таки у нас же дешевле отдохнуть, чем отправиться в тот же Египет или Турцию.
Геннадий Болбатовский:
Отдых, оздоровление, санаторно-курортное лечение – это совершенно разные понятия, поэтому их нужно разграничивать. Сегодня, конечно же, если брать чисто ценовой критерий, то все равно в наших санаториях цена путевки одного койко-дня значительно меньше. Мы проводили мониторинг на этой неделе по туристическим фирмам и отелям Турции и Египта. Средняя стоимость по Турции составляет 145 рублей, по Египту – 162. В то же время на летний период у нас, я уже могу констатировать, средняя стоимость стандартного двухместного номера будет составлять около 72 рублей в сутки, включая полный пакет медицинских процедур, питание, проживание и развлекательные проекты. Поэтому сегодня можно говорить о том, что разница практически в два раза.
«Удовлетворим потребность на 100 %». О детском летнем отдыхе в Беларуси
Ольга Коршун:
Сколько детей будут оздоравливаться в летних лагерях в этом году, есть уже такие цифры?
Геннадий Болбатовский:
По нашим планам, пройдут оздоровление в лагерях более 344 тысяч детей. Но, как правило, план мы превышаем, и сегодня та заявка, которую мы формировании при планировании, она уже по факту больше. Сегодня достаточно средств выделено из бюджета Республиканскому центру на проведение летней оздоровительной кампании. Поэтому мы удовлетворим потребность на 100 %.
«Будут работать несколько типов лагерей». Куда отправить ребенка на лето?
Ольга Коршун:
Государство насколько поможет родителям отправить ребенка в детский лагерь? Я знаю, что есть программа по компенсации какой-то части стоимости путевки.
Геннадий Болбатовский:
Как раз я и говорил о том, что мы рассчитываем количество дотаций на эти 344 тысячи детей, что у нас будут работать несколько типов лагерей, если быть точным – 7. Назову основные: стоимость путевки и доля дотаций. Например, лагерь с круглосуточным пребыванием. Мы прогнозируем, что стоимость путевки будет 577 рублей в среднем, сумма дотаций будет компенсировать 40 % от стоимости путевки. Разницу этих 60 %, как правило, компенсирует наниматель, профсоюзы и около 10 % составляет родительская плата. Соответственно она составит около 60 рублей всего лишь.
Ольга Коршун:
Неплохо.
Геннадий Болбатовский:
Если использовать дотацию. Что касается лагерей с дневным пребыванием, тут вообще. Мы прогнозируем среднюю стоимость путевки 130 рублей, размер дотации составит около 70 %. Поэтому также это все будет очень доступно, и ограничений каких-либо нет.