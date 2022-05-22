Как отправить ребёнка в лагерь меньше чем за 2 базовые и не забыть про себя? Всё о летнем отдыхе в Беларуси – 2022

Новости Беларуси. Маршрутка до Браслава вместо чартера в Анталию. Почему белорусы все чаще выбирают отдых в родной стране, как открытые границы подогревают спрос на белорусские здравницы и какие каникулярные программы уже готовят для наших детей? Об этом и не только рассказал гость программы «Неделя» – директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Забронировано более 90 % мест в санаториях, в летний период они будут заполнены Ольга Коршун, СТВ:

В последнее время мы переживали такие тяжелые пандемийные годы, когда и границы были закрыты, да и внутри страны не хотелось перемещаться именно из-за ковида и опасности заразиться инфекцией. Но все возрождается, ковид, вроде, уже отступает и оживают наши здравницы. Готовы ли наши санатории к этому курортному сезону, к лету, когда о ковиде, мы надеемся, сможем забыть навсегда?

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сегодня в связи со стабилизацией эпидситуации в 2022 году, я уверен, результаты работы будут намного лучше, и мы приблизимся по итогу года к благополучному 2019-му. Безусловно, летний период будет самым загруженным. Санаторно-курортные учреждения востребованы, есть спрос. На сегодня забронировано и продано более 90 % мест в санаториях, поэтому в летний период они будут, конечно же, заполнены. «Есть отсроченный спрос со стороны граждан Прибалтийских стран» Ольга Коршун:

Буквально неделю назад глава государства продлил действие безвизового режима для жителей Литвы и Латвии. Возможно, это повлияет, что жители этих Прибалтийских республик откроют для себя с новой стороны наши здравницы, санатории?

Геннадий Болбатовский:

Нельзя сказать, что латыши и литовцы не знали о наших здравницах. Они знали, и, действительно, в 2019 году был очень большой спрос на данный вид услуг. И соотношение по удельному весу потребителей западных стран значительно увеличивалось. Безусловно, сейчас, в условиях только начала стабилизации эпидситуации, мы уже видим интерес, есть отсроченный спрос со стороны граждан Прибалтийских стран, потому что я могу вам сказать, что на вчерашний день в санаториях республики находились более 2 600 иностранцев. Из них, безусловно, более 95 % – наши восточные соседи. Тем не менее среди этого количества 26 граждан Литовской Республики, 14 граждан Латвийской Республики, 6 человек из Эстонии, около 7 из Украины. «Средняя стоимость стандартного двухместного номера будет составлять около 72 рублей в сутки» Ольга Коршун:

Популярными направлениями остаются Турция, тот же Египет. Насколько правильно сравнивать отдых за границей и в белорусских санаториях? И все-таки у нас же дешевле отдохнуть, чем отправиться в тот же Египет или Турцию.

Геннадий Болбатовский:

Отдых, оздоровление, санаторно-курортное лечение – это совершенно разные понятия, поэтому их нужно разграничивать. Сегодня, конечно же, если брать чисто ценовой критерий, то все равно в наших санаториях цена путевки одного койко-дня значительно меньше. Мы проводили мониторинг на этой неделе по туристическим фирмам и отелям Турции и Египта. Средняя стоимость по Турции составляет 145 рублей, по Египту – 162. В то же время на летний период у нас, я уже могу констатировать, средняя стоимость стандартного двухместного номера будет составлять около 72 рублей в сутки, включая полный пакет медицинских процедур, питание, проживание и развлекательные проекты. Поэтому сегодня можно говорить о том, что разница практически в два раза. «Удовлетворим потребность на 100 %». О детском летнем отдыхе в Беларуси Ольга Коршун:

Сколько детей будут оздоравливаться в летних лагерях в этом году, есть уже такие цифры?