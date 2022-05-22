Господдержка при рождении детей, заключение браков и сравнение с Западом. Сенатор Юрий Деркач об институте семьи

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Семья – поистине сакральное слово для каждого белоруса. Но это не просто слово, а самый настоящий ориентир в нашей жизни, который выступает источником вдохновения и тепла. Сегодня, в такое сложное и крайне непредсказуемое время, семья как социальный институт занимает особое место. И необходимо не только сохранить это, а еще и приумножить. Для этого особенно важно, во-первых, чтобы в стране все было хорошо и спокойно, была уверенность в завтрашнем дне. Во-вторых, сильная государственная поддержка семей. Это все в нашей стране есть. И не просто есть: в Беларуси поддержка семей является национальным приоритетом и особой социальной изюминкой, которой завидуют многие страны.

О государственной поддержке семей, в том числе и многодетных, о роли семьи в быстро меняющемся обществе поговорим с гостем нашей студии – членом Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Юрием Деркачем. «Мы имеем возможность избавить женщину от риска» Никита Рачиловский:

Совсем недавно, в преддверии Международного дня семьи, вы поздравляли семьи, которые буквально на днях перешли в разряд многодетных. Скажите, пожалуйста, сохраняется ли тенденция на создание многодетных семей в нашей стране?

Юрий Деркач, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Однозначно да. Если приводить статистику, то можно сказать, что у нас за последние 10 лет в два раза увеличилось количество многодетных семей. В 2005 году в Республике Беларусь была программа демографической безопасности. И в рамках реализации этой программы мы имеем возможность избавить женщину от риска рождения ребенка больного. От риска подвергать себя опасности. Созданы прекрасные перинатальные центры, родильные дома, оказывается помощь. Женщина абсолютно может не бояться потерять свое здоровье при рождении ребенка. Все сделано со стороны государства, чтобы женщина после родов имела все возможности и ухаживать за ребенком, и приобрести хорошее, достойное питание для него, и при этом не испытывать никаких экономических проблем. И мы сохранили институт семьи. Даже несмотря на то, что в настоящий момент в Республике Беларусь мы имеем демографический провал, исходя из того, что с определенной периодичностью и Первая мировая война, и Великая Отечественная война, потом перестройка накладывались друг на друга. И количество женщин детородного возраста в настоящий момент резко уменьшено. И как раз поддержка многодетных семей, когда рождается в семье 3-4 ребенка и более, – это как-то покрывает проблемы с уменьшением количества рожденных детей. Государство максимально заинтересовано в семье, заинтересованы люди. И в результате мы имеем не сильное снижение рождаемости при таком демографическом провале. «С одним ребенком семья всегда будет»

Никита Рачиловский:

На какую поддержку и льготы могут рассчитывать семьи с одним ребенком и многодетные семьи в Беларуси? Юрий Деркач:

В большей степени мы смотрим на то, что с одним ребенком семья всегда будет. Потому что это реализовать потребность в материнстве, отцовстве. С двумя детьми – это легкое воспроизводство замены самих себя. Третий ребенок – это очень важно, потому что это воспроизводство. Территория Республики Беларусь достаточно большая. Не 9,5 миллиона людей должно проживать на территории Республики Беларусь. В стране сейчас предусмотрен и материнский капитал в многодетной семье. Это достаточная сумма, это порядка 26 тысяч. Причем этот капитал можно использовать в настоящий момент по разным направлениям. При необходимости, если требуется какая-то медицинская помощь, которая выходит за рамки социального стандарта. Это если необходимо иметь свое жилье. Существует еще очень много косвенных моментов, связанных с оказанием помощи многодетным. Это бесплатные лекарства детям до года. Это и ясли, и детские дошкольные учреждения другого типа. Это оказание помощи в школах. Это направление общественных организаций, в том числе профсоюзной. Самое главное, что все эти гарантии, возможности закреплены законодательно. «Самое главное – воспроизвести себе подобных, сохранить человеческую популяцию»

Никита Рачиловский:

Как вы оцениваете белорусскую государственную поддержку семей по сравнению с другими странами, к примеру, со странами Запада? Юрий Деркач:

Если брать европейские страны, то мы знаем ряд стран, где вообще никак не уделяет государство внимание многодетным семьям. Выплачиваются пособия только тем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного уровня. И в ряде стран, таких как Нидерланды, Испания, там вообще не осуществляется никакой помощи многодетным семьям или поддержки при рождении ребенка. Никита Рачиловский:

Спешит ли сегодня белорусская молодежь заключать брак или же сначала в приоритете получить образование и сделать карьеру?

Юрий Деркач:

Существует такое мнение, что сейчас молодежь не стремится заключать браки. По крайней мере в те сроки, когда мы в свое время заключали, наши дедушки, бабушки. Сейчас в среднем на два года увеличился возраст женщин и мужчин, которые вступают в брак. Есть эта тенденция. Но я не видел каких-то серьезных подвижек в плане профессиональной карьеры, допустим, со стороны женщин, которые вступили в брак в более поздние сроки, чем те, кто вступил в брак в период учебы в институте, университете или в период начала трудовой деятельности. Тут проблема в другом. Мы в большей степени были подвластны идеям, которые исходили со стороны Запада: нужно сделать карьеру, нужно заработать какие-то материальные ресурсы. Что благодаря тому, что вы не имеете детей, вы будете успешны, у вас больше ресурсов останется, чтобы вы обеспечили свою качественную жизнь. Второй момент, что лучше переход количества в качество и наоборот. Чем меньше у вас будет детей, тем больше вы можете обеспечить их жизнь, лучше, дать лучшее образование, больше затратить. Это не всегда так. Жизнь человеческая очень короткая. Она измеряется 80-85 годами, и нужно все-таки не растратить то время, которое дается природой, чтобы совершить самое главное – воспроизвести себе подобных, сохранить человеческую популяцию. И самое главное – социализироваться и увидеть себя в своих детях, внуках. «Историческая память – это не что иное, как правда нашей жизни» Никита Рачиловский:

В 32 статье Конституции Беларуси есть конкретное понятие брака как союза мужчины и женщины. Однако в США и в большинстве стран Евросоюза однополые браки разрешены. Как вы считаете, чем это может быть чревато спустя длительное время для института семьи и в целом для культуры?

Юрий Деркач:

Если брать чистую биологию, то все живое создано, чтобы сохранить популяцию свою. То же самое человек. Это просто заложено в природе человека, чтобы было потомство. Даже если не брать социальную составляющую и многое другое. Все что идет в системе взглядов западных политиков именно на проблему брака, это все направлено на то, чтобы сократить популяцию людей, живущих на земле. Никита Рачиловский:

Говоря о культуре и о ценностях, нельзя не отметить и историю. Что, на ваш взгляд, необходимо делать, чтобы сохранить историческую память? Юрий Деркач:

Историческая память – это не что иное, как правда нашей жизни. Поэтому мы не хотели бы, чтобы забыли наших прадедов, дедов, чтобы забыли все, что они сделали. Хотелось бы, чтобы на сегодняшний момент мы имели нашу страну, возможность самостоятельно принимать решение и быть ответственными за свою жизнь и жизнь в будущем своих детей. Поэтому вот эта память, правда, которая происходила на нашей территории, которая свершалась нашими родителями, прародителями и всеми, должна быть, она не должна быть забыта. Потому что мы знаем, как часто переписывалась история. Насколько нам насаждали, что европейское, западное лучше. Неправда. Все великие открытия делались на территории наших стран – Российской Федерации, Республики Беларусь. Первая иллюстрированная Библия – в Республики Беларусь. Прототип швейцарских часов, часовые мастерские и завод – Дубровно. Много примеров. Первая Конституция. Франциск Скорина. Можно приводить и приводить много примеров того, что европейские политики, переписав историю, украли у нас. Слава богу, в настоящий момент они не смогли украсть у нас Победу, которая была в Великой Отечественной войне. Историческая правда должна присутствовать, мы должны помнить свою историю и передавать ее нашим детям, чтобы они ее удерживали и не дали никакой возможности переписать. «Для жизни важны семья, здоровье, мир, государство» Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Посоветовали бы вы ее другим, если да, то почему?

Юрий Деркач:

Так получается, что каждому периоду времени соответствует определенная литература, которая дает нам возможность быть человеком грамотным, уметь выбрать главное, что нужно для нас в плане жизни нашей, деятельности. Мне нравятся философы древности. Допустим, Луций Сенека. Очень многие его высказывания актуальны и сейчас. Мне нравится Омар Хайям, его рубаи [четверостишия – прим. ред.] интересны. Мне нравится Толстой, это классика, это интересно, это люди, которые отображали жизнь, которая есть. С ходом событий ничего не изменилось. Те традиции, то важное, что нужно человеку, осталось. Тот же ковид показал, что многие вещи, которые связаны с напускным, с тем, что не самое важное для жизни, это отошло на второй план. Люди переформатировались. Они понимают, что для жизни важны семья, здоровье, мир, государство, малая родина, в которой они живут, та природа, которая нас окружает. Вот это самое главное. Отношения. Читая книги, мы получаем информацию, которая помогает нам осознать себя в этом мире и сделать все возможное, чтобы творить добро и защищать суверенитет нашей страны, чтобы быть хозяевами в этой стране.