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Песков: инициатива Путина по перемирию в праздничные дни актуальна

06 мая 2025 10:21
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Песков: инициатива Путина по перемирию в праздничные дни актуальна-0

Инициатива российского президента Владимира Путина о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции со стороны Украины. Об этом заявил на брифинге 6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Песков отметил, что позиция Кремля остается такой. Однако, если ВС Украины предпримут попытку ударов по позициям военных РФ, сразу же последует адекватный ответ.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать публикации о новых атаках со стороны Киева на Курскую область. Речь идет о том, что противник якобы пытается туда прорваться. Пресс-секретарь президента России перенаправил этот вопрос в Минобороны РФ. Песков отметил, что тема связана с ходом СВО и комментировать ее должно оборонное ведомство.

# Дмитрий Песков

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