Военный парад в Минске ко Дню Победы начнется 9 мая в 20:30 – что покажут

Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы начнется 9 мая в 20:30. Об этом сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал майор Александр Науменко, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Также он уточнил, что военный парад 9 мая в Минске будет включать расширенную историческую часть. В пеших расчетах появятся кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры с винтовками и Боевыми Знаменами, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Здесь же будет находиться сводный отряд саперов с собаками, медиков и регулировщиков. Во главе механизированной колонны будут стоять танки Т-34, а также мотоциклы, «Катюши» и автомобили с прожекторами и зенитными установками.