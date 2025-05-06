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Военный парад в Минске ко Дню Победы начнется 9 мая в 20:30 – что покажут

06 мая 2025 10:14
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Военный парад в Минске ко Дню Победы начнется 9 мая в 20:30 – что покажут-0

Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы начнется 9 мая в 20:30. Об этом сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал майор Александр Науменко, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Военный парад в Минске ко Дню Победы начнется 9 мая в 20:30 – что покажут-2

Также он уточнил, что военный парад 9 мая в Минске будет включать расширенную историческую часть. В пеших расчетах появятся кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры с винтовками и Боевыми Знаменами, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Здесь же будет находиться сводный отряд саперов с собаками, медиков и регулировщиков. Во главе механизированной колонны будут стоять танки Т-34, а также мотоциклы, «Катюши» и автомобили с прожекторами и зенитными установками.

Фото: Минобороны РФ

# общество # Великая Отечественная война

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