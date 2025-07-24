Алина Горносько привезла 4 медали со Всемирной летней универсиады – белорусская грация поделилась эмоциями

Белорусские гимнастки вернулись в Минск с XXXII Всемирной летней универсиады, которая состоялась в немецком Эссене. Анастасия Салос стала бронзовым призером в упражнении с булавами. Лидер белорусской сборной Алина Горносько завоевала четыре медали – золото в многоборье и в упражнении с булавами, а также серебро в программах с мячом и лентой. И сегодня Алина в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь и готова поделиться своими впечатлениями. Илья Нечаев, ведущий:

Вы впервые участвовали во Всемирной универсиаде. Как вам?

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я очень рада, что принесла целых четыре медали стране, университету, но также скажу, что в целом коллекционирую высокие турниры в своем виде спорта. Я уже была на Олимпиаде, была на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, даже на всемирных играх, но универсиада – все никак. И наконец-то! Так как я собрала всю коллекцию, я еще более счастлива. Александра Каштанова, ведущая:

Что вы можете выделить, самое сложное для вас? У вас такой богатый опыт, но именно в этот раз с чем вы столкнулись?