Алина Горносько привезла 4 медали со Всемирной летней универсиады – белорусская грация поделилась эмоциями
Белорусские гимнастки вернулись в Минск с XXXII Всемирной летней универсиады, которая состоялась в немецком Эссене. Анастасия Салос стала бронзовым призером в упражнении с булавами. Лидер белорусской сборной Алина Горносько завоевала четыре медали – золото в многоборье и в упражнении с булавами, а также серебро в программах с мячом и лентой.
И сегодня Алина в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь и готова поделиться своими впечатлениями.
Илья Нечаев, ведущий:
Вы впервые участвовали во Всемирной универсиаде. Как вам?
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Я очень рада, что принесла целых четыре медали стране, университету, но также скажу, что в целом коллекционирую высокие турниры в своем виде спорта. Я уже была на Олимпиаде, была на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, даже на всемирных играх, но универсиада – все никак. И наконец-то! Так как я собрала всю коллекцию, я еще более счастлива.
Александра Каштанова, ведущая:
Что вы можете выделить, самое сложное для вас? У вас такой богатый опыт, но именно в этот раз с чем вы столкнулись?
Алина Горносько:
Скорее, не сложное, а более приятное, напомнило Олимпиаду, когда огромное количество спортсменов находятся в одном месте, все общаются, обмениваются значками, таким образом делятся эмоциями и воспоминаниями на всю жизнь. Это немножко напомнило Олимпиаду.
Алина Горносько:
Уже в эти выходные пройдет наш ежегодный красивый турнир «Хрустальная роза – Гран-при Хелена Валери». 25-27 июля я приглашаю вас во Дворец художественной гимнастики. Красота все три дня с 9 утра до 11 вечера. Порядка 15 стран будет присутствовать. Будем делиться красотой!
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