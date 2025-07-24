Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Глава государства выразил уверенность, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества, которому Минск придает особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успехи Республики Узбекистан в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене являются бесспорным свидетельством правильности проводимого Вами курса, а также Вашего беззаветного служения узбекскому народу.

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии для новых ярких свершений на благо Узбекистана.